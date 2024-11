Emocionante logro: Cubano recibe su residencia en Estados Unidos después de cuatro años

El cubano Elier Beltrandes cumplió un sueño que llevaba cuatro años esperando: ¡al fin es residente de Estados Unidos! En un reciente video en TikTok, @elierediliobeltrandes muestra el emocionante momento en que abre su buzón y recibe los documentos que confirman su estatus de residente. Con una gran sonrisa y sosteniendo sus papeles, Elier celebra este paso tan importante, que es el sueño de miles de cubanos en su misma situación.

"Al fin después de 4 años, residente de este gran país," escribió Elier sobre el video, dejando claro lo mucho que significa este logro. Sus seguidores, emocionados, no tardaron en llenar la publicación de comentarios llenos de felicitaciones, consejos y hasta preguntas sobre su proceso migratorio. Uno de ellos le comentó: “Houston está de suerte, la mía igual me llegó y soy I220A”; a lo que Elier respondió preguntándole si había logrado el parole.

La espera y la lucha que enfrentan muchos cubanos se refleja en los mensajes de sus seguidores. Un usuario le dijo: “Todos los días sueño con el momento de decirle a mi mamá que me llegó, muchas felicidades”; mientras que otro comentó con entusiasmo: “Qué cara de felicidad, me alegra mucho, también soy I220A y sueño con ese momento”. Entre los comentarios, muchos le piden consejos y ánimos. “Dame los trucos, que ya no sé qué hacer con mi I220A. Felicitaciones,” le escribió un seguidor en la misma situación.

El video también desató reacciones de solidaridad y esperanza, especialmente entre quienes llevan años esperando su propio cambio de estatus. “Así espero la mía desde hace 4 años, muchas felicidades”; “Yo llevo tres años y seis meses I220A sin fecha de corte. Pedí mi parole y ni una ni la otra. Alguien que me pueda dar aliento porque la verdad necesito un abrazo de mis viejos y mi niño,” comentó otro usuario, reflejando la carga emocional que acompaña a estos procesos migratorios.

Entre tanto apoyo y palabras de ánimo, uno de sus seguidores le dijo: “Felicidades bro, más vale tarde que nunca”. Y claro, también le lanzaron algunos comentarios más relajados como “Ño, felicidades bro” y “Qué momento, bro!!”.

Al final, Elier se convirtió en una inspiración para su comunidad en TikTok, mostrando que la espera puede valer la pena y que los sueños de miles de cubanos en Estados Unidos sí pueden hacerse realidad. Ahora, muchos siguen atentos sus consejos y lo ven como un ejemplo de perseverancia y fe.