Cubana explica por qué prefiere el norte de Florida: Tienes que venir a una tienda acá abajo para que te des cuenta del porqué

La creadora cubana @diane___life ha causado revuelo en TikTok con un video donde expresa por qué, aunque vive en Florida, prefiere evitar las zonas con mucha presencia latina. Diane muestra su frustración por el trato que recibe en algunas tiendas del sur del estado, especialmente de empleados que, según ella, tienden a ser “mal educados”. Explica que, por este motivo, opta por vivir “rodeada de americanos” en el norte de Florida, donde asegura encontrar un ambiente diferente.

En el video, Diane comenta: “Mucha gente me pregunta... ¿por qué si tú eres cubana te gusta vivir para allá arriba... tienes que venir a una tienda para acá abajo para que te des cuenta del porqué”. Luego agrega: “Siempre, la mala cara de las personas de las que trabajan aquí, el maltrato, el que no importa que tú seas el cliente, ellos van a pasar y no te pide ni disculpa”.

En la sección de comentarios, Diane aclaró que no se refería a todo Florida, sino al sur del estado, mientras que ella vive en el norte, en una ciudad “de americanos”.

TikTok / @diane___life

Su video ha conectado con otros cubanos en el extranjero, quienes compartieron sus propias experiencias y opiniones sobre vivir en diferentes áreas de Estados Unidos. Una usuaria comentó: “Es verdad, yo vivo en Oregon y cuando voy a la Florida me parece que fui a Cuba”, mientras que otra desde New Jersey señaló: “Aquí te piden disculpa por todo, amo a NJ y soy feliz aquí”. Otro seguidor agregó: “Yo vivo en Iowa... es decir que iré hacia abajo solo de vacaciones”, refiriéndose a las diferencias en el trato que perciben en el norte del país.

Diane respondió a varios comentarios con expresiones de acuerdo y, en uno de ellos, resumió su perspectiva diciendo: “No hay peor que la misma sangre”. Este comentario generó reacciones de otros usuarios, quienes compartieron frases como “no hay peor cuña que la del mismo palo” o “paisano mató a paisano”.

Las respuestas al video han dado pie a un debate en la plataforma, donde muchos cubanos reflexionan sobre las diferencias culturales y su impacto en el trato entre personas de la misma comunidad. Una persona desde Texas comentó: “Aquí sí estoy en los Estados Unidos, no en Cuba”, y otros también expresaron que vivir en estados al norte de Florida les ha brindado una sensación de tranquilidad. Al final, el mensaje de Diane ha abierto un espacio para que muchos se cuestionen su relación con la comunidad cubana en el exilio y cómo la ubicación puede influir en sus experiencias cotidianas.