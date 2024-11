Susana Pérez agradece poder votar en EE.UU. y recuerda las elecciones en Cuba: "Nuestro voto no contaba"

Susana Pérez animó a los cubanos en Estados Unidos este 5 de noviembre a que no perdieran la oportunidad de ejercer este derecho en un país democrático.

La actriz cubana recordó que mientras vivió en Cuba siempre deseó poder elegir a su presidente y no solo a los delegados en su barrio.

“Todos los cubanos que vivimos durante muchísimos años en nuestro país nos quejábamos todo el tiempo de que teníamos que votar por personas que a veces ni conocíamos, por personas que estaban ya seleccionadas, que se elegía al presidente a dedo porque realmente nadie elegía al presidente”, señaló la artista.

En la directa que hizo en Instagram, Susana recordó una anécdota, en unas elecciones en Cuba en la que la propaganda política era a votar por todos, los cuatro integrantes de su familia decidieron votar “no” en sus boletas para invalidarlas, sin embargo, la presidenta del colegio electoral tras los sufragios le dijo que no se había invalidado ninguna boleta.

“Nuestro voto no contaba para nada. No vamos a hablar de si se seleccionaban los candidatos o no se seleccionaban, eso ya no tiene la menor importancia, es que no importaba lo que tú hicieras, pusieras no, sí, abajo la dictadura, Díaz-Canel sing*, lo que fuera, no contaba”, dijo la actriz.

“En este país que nos han recibido, que nos han dado la oportunidad de trabajar, de vivir, de tener las cosas que no teníamos en el nuestro, pero sobre todo la libertad, eso es lo más importante, que además nos están dando la oportunidad de votar; yo no voy a hacer campaña sobre por quién deben votar, o no, eso se los dejo a ustedes, pero lo que sí no deben hacer es dejar de votar”, reflexionó Susana.

La actriz dijo que en su caso votó por correo electrónico hace más de dos meses.