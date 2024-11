Cubana en EE.UU. explota contra quienes critican a los recién llegados: "Nadie habla del trabajo que pasan para salir adelante"

La cubana Ailén Góngora ha encendido las redes con un video en el que expone la falta de apoyo que, según ella, muchos recién llegados a Estados Unidos enfrentan al quedarse en casa de familiares o amigos. En su video, que ya ha acumulado cientos de reacciones, Góngora se muestra “indignada” y lanza una dura crítica a los cubanos que ofrecen su hogar, pero luego les dan la espalda a quienes buscan un nuevo comienzo en ese país.

“Si usted brindó su casa a un amigo, a un familiar o a una persona para que llegara a Estados Unidos, en vez de criticarlo tanto, debería ayudarlo”, afirmó @ailen_gongora, y señaló que muchos critican a los recién llegados por “no querer trabajar” o “no hacer nada,” pero nadie cuenta las dificultades que les ponen en el camino. Ailén insiste en que estos recién llegados a veces necesitan ayuda para resolver sus papeles, un transporte para moverse o incluso orientación, y en cambio, reciben maltrato o indiferencia de quienes inicialmente les ofrecieron apoyo.

“Lo que me indigna es que los cubanos se pasan la vida criticando a otros cubanos… nadie habla de la otra realidad”, añadió Ailén, explicando que aunque en su caso su familia la ha apoyado, conoce historias de personas que “los han explotado, acabado con ellos y después los botan de la casa,” a pesar de haberles prometido ayuda en un principio.

La publicación de Ailén tocó una fibra sensible entre los usuarios de TikTok, quienes no dudaron en compartir experiencias similares o en apoyar su mensaje. “Se les olvida que ellos fueron recién llegados también; no hay humildad, sensibilidad y mucho menos solidaridad”, comentó una usuaria; “Por un techo y un plato de comida te tratan como esclavo y si te rebelas, te botan pa’ la calle”, escribió otro. Varios cubanos coinciden en que han pasado por esta situación, enfrentando desafíos sin el apoyo prometido, y algunos hasta relataron haber sido ayudados más por desconocidos que por su propia familia. “A mí ni mi familia me recibió, mejor lo hizo un extraño que me tendió la mano”, se lee en otro comentario.

Otros, en cambio, ofrecieron una perspectiva diferente y recordaron que hay personas que no se dejan ayudar o son malagradecidas. “También hay de esos que le brindas tu casa y le das toda esa mano de ayuda, y por detrás andan haciendo cosas feas”, señaló una usuaria, mientras que otra agregó: “Aquí hay de todo, los malagradecidos y los aprovechados, eso depende de las personas”.

Este video de Ailén Góngora sigue generando debate y visibilizando una realidad que pocos discuten abiertamente: las dificultades internas que muchos migrantes enfrentan al llegar a Estados Unidos, no solo por los retos del país en sí, sino por la falta de apoyo entre los mismos cubanos.