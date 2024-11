Cubana en EE.UU. reacciona a críticas de familia en Cuba por su voto: "Ahora tú eres el culpable, no es Canel"

La cubana @yarys6 reflexionó en TikTok sobre las críticas que desde la isla han hecho algunos con sus familiares emigrados por su voto en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las que Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

“Loca me he quedado”, dice Yarys en la descripción del video, antes de explicar con claridad y molestia lo complicado que es equilibrar su vida en EE.UU. con las expectativas y reproches de sus familiares en Cuba.

En el video, que ya suma más de 1,400 likes, Yarys describe la realidad de muchos inmigrantes que sacrifican gran parte de sus ingresos y bienestar personal para enviar ayuda a sus familias en la isla. “Llegas a este país, pasas 20 000 trabajos, cuando logras acoplarte un poco, te limitas de muchísimas cosas, y te quitas un montón de cosas para poder ayudar a tu familia que está en Cuba”, explica. La creadora señala que muchos cubanos que han emigrado deben restringirse de compras y gastos personales para poder mandar dinero, y a pesar de todo, no siempre reciben comprensión.

"Decimos, ‘no, esto ahora no puedo porque tenemos que mandar este dinero para mi familia que está allí’", afirma en el video, aclarando que el esfuerzo que hacen no siempre es reconocido. Yarys también menciona los casos de inmigrantes que llegaron a EE.UU. y, tras sacar todos sus ahorros, lograron traer a familiares mediante la riesgosa travesía migratoria, los alojaron en sus casas y les brindaron ayuda durante meses. Sin embargo, algunos de estos mismos familiares ahora cuestionan sus decisiones políticas: “Encima de todo eso, ahora tienes que soportar que te digan que tú eres un hijo de puta porque tú ejerciste tu derecho al voto, porque tú votaste por algo que te iba a beneficiar a ti, y no pensaste en ellos”.

La creadora de contenido apunta también a la incongruencia de esta situación, recordando que el verdadero responsable de la difícil situación en Cuba no son los que emigraron, sino el régimen cubano. “Ahora tú eres el culpable, no es Canel, no es el Partido Comunista el que hizo que los cubanos vendieran su casa para tener los sueños de llegar aquí", recalca Yarys, aludiendo a las duras condiciones que obligan a muchos cubanos a buscar un futuro fuera del país. Pero, a pesar de esto, señala que para algunos en la isla, los verdaderos responsables son los familiares que han votado pensando en sus necesidades y en la estabilidad de su vida en EE.UU.: “No, no, no, eres tú el culpable porque decidiste votar lo mejor para ti y para tu familia”.

Su testimonio ha tocado una fibra sensible entre sus seguidores, quienes se volcaron a comentar su propio punto de vista y experiencias similares. Usuarios le expresaron su apoyo, mientras compartían la misma frustración por la incomprensión de algunos familiares. “Ayyy mi familia brava porque yo voté por el progreso. Dicen ellos que ahora sí se van a morir. Yo también me quedé ají”; “La gente de Cuba escogiendo al presidente de Estados Unidos ”; “Es un sacrificio constante y sin fin y nunca quedas bien”. Otros recalcaron la necesidad de priorizar sus propias vidas: “Nosotros ahora somos ciudadanos estadounidenses y como tal debemos pensar y votar”.

Este tema ha ganado relevancia entre los cubanos en EE.UU. luego de que Donald Trump ganara la elección con 277 votos electorales, en una contienda histórica contra la actual vicepresidenta Kamala Harris. La victoria del republicano, especialmente en estados con gran población latina como Florida, ha sido decisiva y ha generado un fuerte debate dentro de la comunidad cubana, dividiendo opiniones entre los que buscan beneficiar su vida en EE.UU. y aquellos en la isla que ven a Trump como una amenaza.