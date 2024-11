Autoridades de Miami aclaran que no hay efectos de los sismos en Cuba en el sur de Florida

Las autoridades de Miami emitieron una declaración a sus residentes por preocupaciones de réplicas en la ciudad por los sismos ocurridos en el oriente cubano durante la mañana de este domingo.

“La Ciudad de Miami es consciente de que algunos residentes en el área de Brickell/Downtown pueden estar preocupados por el reciente terremoto frente a la costa de Cuba. Sin embargo, queremos asegurarles a todos que NO se están sintiendo terremotos ni réplicas en Miami. El USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos) no ha detectado ningún efecto en el sur de Florida y no se ha emitido ningún aviso”, informó la entidad a través de sus redes sociales.

Asimismo dijeron que el Departamento de Bomberos de la ciudad había respondido a llamadas de residentes preocupados, por lo que consideraron oportuno enfatizar que no existe motivo para la alarma.

“Tanto nuestro Departamento de Bomberos como el Departamento de Construcción están monitoreando de cerca la situación, y todos los protocolos de seguridad están en su lugar”, aseguraron.

A las 10:50 a.m. de este domingo ocurrió un terremoto de magnitud 6.0 en la escala de Richter, cuyo epicentro fue localizado a 48 kilómetros al sureste de Pilón, provincia de Granma, en Cuba.

Luego, a las 12:49 pm, se registró una réplica que alcanzó una magnitud de 6.7 en la escala de Richter, superando al primer sismo.

Estos eventos generaron preocupación entre la población y llevaron a las autoridades a activar protocolos de emergencia.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais) informó que el segundo sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y fue perceptible en las provincias orientales de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas y Holguín, así como en Camagüey y Ciego de Ávila.

Hasta el momento, se reportan afectaciones materiales, sin que se hayan confirmado víctimas fatales.