Elon Musk declara la guerra a la NED y anuncia el cierre de USAID

El empresario Elon Musk prometió ayudar al presidente Donald Trump a recortar el gasto público y como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha iniciado su cruzada con un mediático ataque frontal a la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y a la Agencia de Estados Unidos para la Ayuda Internacional (USAID).

Para meter la tijera en el gasto público 'innecesario' Musk ha pedido en su red social X (antes Twitter) la colaboración de los usuarios para elaborar una "larga lista" con "las cosas malas" que ha hecho la NED, una organización estadounidense, de titularidad privada, financiada por el Congreso de Estados Unidos, que se dedica a adjudicar ayuda a ONGs y entidades relacionadas con la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa en países no democráticos.

Actualmente, la NED maneja 362 millones de dólares en fondos gubernamentales reportados al IRS (Agencia Tributaria de EE.UU.) y 1.600 millones de dólares en subvenciones activas.

Elon Musk tampoco se ha andado con rodeos a la hora de definir a USAID, responsable del control de los fondos destinados a subvenciones en el exterior y la cooperación internacional, como una "organización criminal". También ha dicho que "es hora de que muera".

Su opinión sobre la Agencia para la Ayuda Exterior es clara. "USAID es un manojo de gusanos. No hay manzanas. Y cuando no hay manzanas, simplemente hay que deshacerse de todo. Por eso hay que eliminarlo. No tiene arreglo", escribió en la plataforma X.

No es de extrañar que con estos piropos, la web y la cuenta de USAID en la red social X hayan desaparecido.

Pero los ataques de Musk no han salido solo de él sino también de sus seguidores incondicionales. Es el caso de @DataRepublican, una cuenta de la plataforma X que se dedica a analizar y compartir información sobre el gasto del gobierno federal de Estados Unidos, datos electorales y mapas, entre otros. La cuenta ha sido reconocida por Elon Musk, que recomendó que "vale la pena seguirla".

En un tuit compartido este 2 de febrero, @DataRpublican cuestiona la idoneidad de políticos vinculados a la NED. Entre ellos, cita expresamente al senador republicano Todd Young, de Indiana, que recientemente entró a formar parte de la junta directiva de la Fundacion Nacional para la Democracia, acusándolo de un presunto conflicto de intereses en relación con su cargo en la fundación, su responsabilidad política en el Senado y su oposición a la confirmación de Tulsi Gabbard, también republicana y favorable a la desaparición de la NED.

Recortes que afectan a medios y ONGs cubanas

La semana pasada la administración de Donald Trump ordenó la suspensión temporal de todos los programas de subvenciones y préstamos financiados por agencias federales para ayuda exterior, una medida que ha golpeado de lleno a la prensa independiente y a las ONGs que promueven la democratización en Cuba. Muchas de estas organizaciones aún intentan asimilar el impacto de la decisión, que deja en la incertidumbre sus operaciones y fuentes de financiamiento.

La medida, que la Casa Blanca anuló temporalmente al comprometer programas gubernamentales de vivienda y sanidad para estadounidenses en situación vulnerable, también compromete seriamente la viabilidad de determinados proyectos que afectan a Cuba. Sin embargo, esa congelación de la orden deja muchas dudas en el aire.

De facto, la administración Trump ha desmantelado la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), integrándola bajo el control del Departamento de Estado. Desde el sábado último, el sitio web oficial de USAID (usaid.gov) quedó fuera de servicio.

Paralelamente, desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, Donald Trump ha puesto en marcha una estrategia de máxima presión contra el régimen cubano, revirtiendo flexibilizaciones previas y reinstaurando sanciones económicas y migratorias. Respaldado por figuras clave como Marco Rubio, el nuevo enfoque de Washington busca cortar las fuentes de financiamiento del castrismo, limitar su influencia en la región y fortalecer el apoyo a la oposición. Bajo este marco, la administración ha implementado una serie de medidas diseñadas para restringir el acceso del régimen a divisas, aumentar su aislamiento internacional y debilitar su capacidad represiva.