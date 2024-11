Las bellas palabras del hijo de Jorge Junior al reguetonero: "Ni en 100 años podríamos olvidar este dolor"

El cantante cubano Jorge Junior Hernández Carvajal, líder de la popular agrupación Los 4, celebró su cumpleaños este lunes 11 de noviembre, y la ocasión estuvo marcada por un sentido mensaje de su hijo, Jaide Hernández, quien compartió unas conmovedoras palabras dedicadas a su padre.

Jaide aprovechó este día especial para expresar la admiración y el amor que siente por Jorge Junior, destacando la resiliencia y fortaleza de su padre ante las adversidades.

“Ahora que me tomo mi tiempo para dedicarte unas palabras, siempre es bueno recalcar que no necesito una fecha en específico para demostrarte lo mucho que te amo. Pero hoy es un día muy especial, pues es tu cumpleaños, y sé que no es el mejor emocionalmente, pero tú siempre dices que la vida sigue, y no hay dolor que dure 100 años”, escribió el joven en una publicación que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, tocando los corazones de seguidores y amigos de la familia.

En su mensaje, Jaide expresó su agradecimiento por los valores y enseñanzas que ha recibido de su padre, destacando cómo, pese a los problemas y desafíos, Jorge Junior ha sido un pilar en su vida y un ejemplo de integridad. “Gracias a ti sé lo que significa la palabra familia y he aprendido a convivir y a tener el don de perdonar”, manifestó Jaide, mostrando el profundo respeto y aprecio que siente hacia su padre.

Jorge Junior, quien ha enfrentado diversos retos personales y profesionales, es considerado una figura clave en la música urbana cubana, y su influencia ha trascendido generaciones. Su hijo destacó que, a pesar de las dificultades, su padre ha sabido enfrentar los momentos difíciles y salir adelante, priorizando siempre la paz de su corazón y la unión familiar.

El joven concluyó su mensaje con un deseo de esperanza para el futuro, confiando en que los momentos difíciles quedarán atrás y que vendrán tiempos mejores para su familia. “Verás que el próximo cumpleaños será mejor y más bonito, y todas las cosas que nos quitaron poco a poco volverán a su lugar”, añadió Jaide, en un mensaje que desborda cariño y gratitud.

La emotiva dedicatoria de Jaide Hernández hacia su padre no solo conmemora el cumpleaños de Jorge Junior, sino que también refleja el profundo vínculo que une a esta familia, dejando en claro que, para ellos, el apoyo y el amor son incondicionales.

"Ahora que me tomo mi tiempo para dedicarte unas palabras, siempre es bueno recalcar que no necesito una fecha en específico para demostrarte lo mucho que te amo. Pero hoy es un día muy especial, pues es tu cumpleaños, y sé que no es el mejor emocionalmente, pero tú siempre dices que la vida sigue, y no hay dolor que dure 100 años. Aunque de aquí a 100 años jamás podríamos olvidar este dolor, estaré contigo bajo vientos, temblores y mareas, ya que eres mi padre y la persona más importante para mí junto a mi abuela. Siempre me sentiré como un niño pequeño cuando estoy cerca de ustedes. No existe nada ni nadie en este mundo que me haga dudar el más mínimo segundo sobre quién soy, de dónde vengo y, principalmente, mis sentimientos.

Nunca está de más darte las gracias por todo lo que estás haciendo por mí y por, poco a poco, cambiarme la vida. Pase lo que pase conmigo y toque la cima que toque, jamás me iré de tu lado, porque tú nunca lo hiciste con mis abuelos cuando te tocó. Gracias a ti sé lo que significa la palabra familia y he aprendido a convivir y a tener el don de perdonar.

Enfrentaste un problema increíble que nadie imaginó ni esperó, y me sentí más que orgulloso del padre que tengo al ver cómo supiste hacerle frente a la situación. Aun así, no fuiste valorado, y tu mejor decisión fue retirarte. Me siento más que orgulloso porque he visto cómo, en dos ocasiones, dejaste de trabajar y dejaste familias sin comer para resolver problemas que no te traerán nada a ti y solo te traerán más problemas, pero que te permiten estar en paz con tu corazón. Eso es lo que hace a un hombre excelente.

Verás que el próximo cumpleaños será mejor y más bonito, y todas las cosas que nos quitaron poco a poco volverán a su lugar. Que pases un feliz cumpleaños. Trato de dar lo mejor de mí para que sigas contento y orgulloso. Te amo. Felicidades, papá"