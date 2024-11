Teresa Padrón insiste en que sí hay una segunda persona involucrada en el asesinato de El Taiger

Teresa Padrón, manager de El Taiger, cree “imposible” que Damián Valdez-Galloso pudiera montar él solo en el carro el cuerpo del reguetonero, que pesaba 280 libras y tenía más de seis pies de estatura, de ahí que dé por seguro que recibió ayuda de alguien.

“Es imposible que él lo haya podido hacer solo, es imposible, alguien lo tiene que haber ayudado”, afirmó Teresa de forma rotunda en una extensa entrevista con el periodista Mario Vallejo, en la que repasó varios temas de interés en torno al caso.

“Se me ha dicho que la esposa de Damián, Ana, tiene que ver con esto, y que ella fue la que lo asistió a él en montar el cuerpo al auto”, añadió Teresa.

“Aquí hay más de lo que se está diciendo. La policía tendrá sus razones sobre por qué no la está sacando a ella, pero yo sé que en algún momento ella va a tener que salir a la luz. Si es ella la que estuvo involucrada o sea quien sea, va a tener que salir a la luz”, insistió.

La manager del reguetonero opina que sobre la persona que haya ayudado a Damian tienen que pesar cargos también, y que esa persona es igual de culpable porque pudo haberle salvado la vida a José Manuel Carbajal llamando al 911.

“¿Por qué esa persona nunca ha salido a la luz? Si ella no tiene nada que esconder ¿por qué no sale a la luz, donde está esa mujer?”, cuestionó.

En otro momento de la entrevista, Teresa se refirió a la lucha para que la fiscalía cambie el cargo a Damian a asesinato de primer grado, que implicaría una condena más severa.

“Estamos luchando actualmente para que le cambien el cargo de segundo grado a primer grado. Para nosotros es muy importante también que todas las personas que de una manera u otra estuvieron involucrados con la situación que pasó ese día, que ellos también salgan a la luz y que la ley también se encargue de ellos, porque eso es lo justo y lo que se merece Jose”, indicó.

Interrogada sobre cómo trató la policía con ella en los primeros momentos tras el disparo, dice que al llegar al hospital la metieron en un cuarto privado y le hicieron preguntas sobre el reguetonero, sobre sus pertenencias, su celular, códigos, y que ella respondió todo lo que sabía.

Sobre Damian, Teresa explicó que le enseñaron una foto en el hospital y que dijo que no lo conocía, pero cuando le mencionaron el nombre dijo que sabía que El Taiger tenía un amigo con ese nombre.

En lo relativo al futuro de los hijos de El Taiger, manifestó su deseo de que todo se resuelva de la mejor manera y que ellos reciban lo que merecen y que era de su papá.

“Se que las mamás están unidas. Yo en realidad no estoy involucrada en eso. Yo preferí no meterme en esa parte, no por no ayudar, siempre estoy dispuesta a ayudar, si no por darle a ellos su espacio y que entre la corte y los abogados puedan resolver eso entre ellos”, apuntó.

Teresa dice que todo lo que ella ha dado ha sido de corazón, de sus fondos personales y que no está pidiendo que se le retribuya por nada.

“Yo lo único que espero es que ellos se junten y que todo se resuelva con lo de la música y que sus hijas estén bien y que ellos reciban lo que merecen que era su papá”, aseveró

Emocionada, Teresa dijo que para ella El Taiger “era una persona inmensa”, al que siempre le decía "que él mismo no sabía lo mucho que él valía".

Contó que en un avión en un viaje hacia Houston poco antes del incidente que acabó con su vida, lo instó a cambiar de vida.

“Tú no sabes lo bendecido que tú eres y Dios te ha dado oportunidades para que cambies tu vida y tú no puedes seguir tomándolo ligero, tú debes hacerle caso a Dios, tú tienes que cambiar tu vida”, le habría dicho Teresa a El Taiger, a lo que él le habría contestado con un abrazo y otra pregunta: "¿De verdad tú crees eso, negra?".

“El Taiger para mí fue una persona muy grande porque a pesar de todas sus locuras y sus cosas, tenía un corazón demasiado grande”, añadió conmovida Teresa, quien admite que lo extraña mucho porque hablaba con él todo el tiempo.

"Te puedo decir que ahora mismo se siente mucho su ausencia. Demasiado. Y me duele mucho y quiero que él este en un lugar donde se merece estar y que la gente siempre vea lo grande que él fue y que se haga justicia”, concluyó.

El jefe de la Policía de Miami, Manuel A. Morales, proporcionó este miércoles nuevos detalles sobre el caso del asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carbajal, conocido como El Taiger, y aseguró que tienen las pruebas suficientes para lograr un veredicto de culpabilidad contra el supuesto asesino.

En una comparecencia en el programa "Encuentro virtual" con la periodista Gloria Ordaz de Telemundo 51, Morales dijo que tanto la policía como la Fiscalía tienen toda la evidencia para que el acusado, Damian Valdez-Galloso, sea declarado culpable, y negó que con la evidencia acumulada se pueda alegar que el acusado disparó en defensa propia.

Sobre la solicitud de que los cargos se eleven al de Asesinato en Primer Grado, el funcionario destacó que las autoridades aún no han encontrado pruebas de que el crimen haya sido premeditado, y que la evidencia existente hasta el momento apoya el cargo de Asesinato en Segundo Grado.

“La evidencia es fuerte, tanto videográfica como física, y hay dos personas involucradas en el hecho”, el agresor y la víctima, explicó Morales, descartando así las sospechas que mantiene Teresa.