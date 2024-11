¿España vs. Estados Unidos? Cubana reflexiona en Tiktok sobre algunas diferencias

La cubana @niurki2107 ha encendido el debate en TikTok con su video sobre las diferencias entre España y Estados Unidos, respondiendo a la curiosidad de uno de sus seguidores. Con su toque personal, Niurki explica que uno de los contrastes más grandes que ha notado es el tema del transporte público: en España es fácil moverse caminando o usando transporte, mientras que en EE. UU., “tener un carro es una prioridad” porque casi no existe la cultura de andar a pie o en transporte público.

Niurki también menciona que en los supermercados de Estados Unidos encuentra “mucha, mucha abundancia de todo tipo de productos”, aunque reconoce que los precios son más altos, acorde con los salarios en este país. Otra observación interesante que compartió es sobre los hábitos: en España veía que “el 90% de las personas” fumaban cigarrillos, mientras que en EE. UU. casi no ha notado esa costumbre. Además, destaca que en España la comida está menos procesada que en Estados Unidos, lo cual considera una diferencia importante en cuanto a calidad de vida. Y, por último, confiesa que el choque más grande para ella ha sido el idioma, porque está aprendiendo inglés.

Las reacciones en los comentarios no se han hecho esperar. Algunos usuarios compartieron sus puntos de vista, con muchos aclarando que sí existe transporte público en EE. UU., aunque “muy pocas personas lo utilizan”. Otros agregaron que en ciudades como Nueva York o Nueva Jersey el transporte es “bueno”, aunque en otras zonas “hasta el más pobre puede tener un carro y dos si quiere”. Otro usuario comentó: “Cómo que no hay transporte público y la gente que no tiene vehículo?”, mientras otro usuario desde Europa explicó que allí, “jóvenes y ancianos dependen del transporte público” porque “se vive más libre y se camina más”.

La comparación de los mercados también levantó opiniones. Una usuaria desde España afirmó: “acá es más inestable, pero amo España”; otro comentó que “España es de los peores países de toda Europa económicamente, no lo comparen con Estados Unidos”. Un seguidor de la cuenta fue aún más directo: “Pero, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te quedaste en España?”.

Con esta mezcla de opiniones y experiencias, @niurki2107 ha creado una conversación sobre lo que significa adaptarse a dos culturas tan distintas y, sobre todo, sobre los pros y contras de cada lugar. ¿Y tú? ¿Con cuál de estos países te identificas más?