Emotiva felicitación de Aly Sánchez a su "ricote": "¿Cómo es posible cumplir 47 y verse igual que cuando te conocí?"

“Happy birthday mi ricote”, escribió hace unas horas Aly Sánchez, en una emotiva dedicatoria para celebrar los 47 años de su esposo, Roberto Balmaseda. La publicación de Aly en redes sociales, acompañada de varias fotos familiares, dejó ver el profundo amor y admiración que siente por él, a quien describe como su “mejor amigo, consejero, el mejor esposo y papá” para su familia.

“Desde hace 17 años has sido más que mi compañero de vida”, expresó la actriz, presentadora y comediante cubana. “Hemos pasado por mucho y has estado ahí, con una fuerza y un amor que no dejan de sorprenderme”, añadió, dejando claro el papel fundamental que Balmaseda tiene en su vida. Con su toque de humor característico, la actriz bromeó sobre la juventud de su esposo: “¿Cómo es posible cumplir 47 y verse igual que cuando te conocí?”

El mensaje rápidamente generó cientos de reacciones, con amigos y seguidores que se unieron a la celebración. Randy Malcom, cantante de Gente de Zona, bromeó diciendo: “Gracias por quitarme a Migdalia de arriba”; Heydy González también le dedicó unas palabras de cariño a Balmaseda: “El mejor de los mejores!! Sabes que te amamos mucho!! Bendiciones infinitas”; y otros como Dale Pututi, Alex Duvall y Rebeca Martínez se sumaron con mensajes de felicitación y buenos deseos.

Los seguidores de Aly no tardaron en llenar la publicación de comentarios cargados de cariño y admiración hacia la pareja. “El ricote está igualito después de tantos años”; “Qué bonita familia, que el amor les dure para siempre”; “Gracias por compartir tanto amor”, escribieron algunos de sus fans, encantados con la evidente complicidad y amor que ambos se profesan.

Esta dedicatoria de cumpleaños llega a pocas semanas de Aly y Roberto cumplan un nuevo aniversario juntos.

"No es solo mi compañero de viaje. Es mi hogar, mi corazón, mi ricote, mi lugar seguro siempre. Feliz aniversario amor de mi vida", dijo el año pasado al celebrar la importante fecha. Y es que, para la actriz cubana, cada ocasión es una oportunidad para celebrar el amor y la familia que han construido juntos.