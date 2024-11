Así funciona un hospital en Cuba, según denuncia de un médico cubano

La crisis del sistema de salud en Cuba sigue generando denuncias de profesionales que, desde su lugar de trabajo, enfrentan diariamente condiciones insostenibles.

En esta ocasión, un médico del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, ha enviado un testimonio a CiberCuba para exponer la grave situación que se vive en este centro de salud, una realidad que refleja el deterioro generalizado del sector en la isla.

El profesional pidió permanecer en el anonimato. Describió un panorama desolador marcado por la falta de recursos básicos, condiciones de trabajo precarias y el temor constante a represalias.

Denuncia de un médico cubano enviada a CiberCuba

Mis saludos y respetos, ante todo. Les escribo desde Cuba con la esperanza de que puedan hacer pública esta denuncia sobre lo que está ocurriendo en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo.

Soy médico, una profesión que amo profundamente, pero es bien sabido por todos que no hay suficientes recursos en el sistema de salud. Sin embargo, nunca habíamos enfrentado una situación tan crítica como la actual.

En el servicio donde trabajo, se requiere material básico para curar heridas, como guantes, torundas y apósitos, ya que tratamos a personas diabéticas cuyo sistema inmunológico está muy debilitado y necesitan medidas extremas de higiene. Pero desde hace un tiempo, debido a la ineficiencia de los dirigentes, estamos trabajando sin los materiales adecuados. Nos envían insumos sin esterilizar, sin siquiera envolverlos en papel estéril, ignorando el riesgo que esto representa para los pacientes.

Además, no nos proporcionan guantes suficientes, y cuando los entregan, tenemos que reciclarlos porque no alcanzan para todos. Hubo un tiempo en que incluso se realizaron cirugías con guantes reciclados, poniendo en grave peligro tanto a los pacientes, que podrían desarrollar sepsis, como a los cirujanos, que están expuestos a infecciones por gérmenes agresivos debido al mal estado de los guantes.

Para empeorar la situación, cualquier persona que se atreve a denunciar estas condiciones es expulsada del trabajo. Actualmente, el hospital está funcionando con menos del 40 % del personal médico que debería tener, porque muchos prefieren emigrar antes que seguir trabajando en estas condiciones.

La situación empeora cada día. Espero que puedan hacer público este reclamo para que la dirección del hospital tome medidas urgentes. Muchas gracias de antemano.

Voces de cubanos en redes sociales: Entre la impotencia y la valentía

El testimonio del médico no es un hecho aislado. Las redes sociales han sido el escenario para que otros cubanos expresen su frustración ante el deterioro del sistema de salud y su solidaridad con quienes, desde dentro, tienen el coraje de alzar la voz.

"Así lamentablemente están todos los hospitales y áreas de salud pública. ¡Así se llenan la boca los gobernantes proclamándose potencia médica! Todo se ha desplomado. Los médicos están haciendo magia con lo poco que tienen", comentó un usuario.

Otro lector escribió: "Mis respetos, doctor. Muy valiente y muy real lo que dijo. Todos los sectores están sufriendo en estos momentos, no solo la salud. Esperemos en la misericordia de Dios para que nuestro país salga de esta crisis. Doctor, no se desanime, aunque razones no le faltan para hacerlo."

Una respuesta particularmente emotiva destacó la valentía del médico denunciante: "Es muy valiente este profesional que ya no pudo más al ver cómo tiene que trabajar y dar atención a los enfermos. Pero así está todo nuestro país, desgarrado por la pobreza."

Otros comentarios apuntaron a la magnitud del problema en toda la isla: "Por lo general, la gran mayoría de los hospitales del país están en esas condiciones. Muy bien por este médico al hacer la denuncia, ya que está sufriendo en carne propia lo difícil que está el sistema de salud en Cuba. Esto lo vivimos todos los días."

Los cubanos exigen respuestas al gobierno

El testimonio y las reacciones dejan claro que la situación en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes no es un caso aislado. La precariedad de recursos, la falta de personal y el deterioro estructural son problemas que afectan a la totalidad del sistema de salud cubano.

A pesar de las adversidades, muchos médicos continúan ejerciendo su profesión con dedicación y amor, aunque la presión y las carencias los llevan al límite. En este contexto, las denuncias públicas se convierten en un acto de valentía y en un grito de auxilio que clama por soluciones urgentes.