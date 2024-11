Tía de Damián envía mensaje a manager de El Taiger: "Las firmas no sirven de nada"

Evelyn, la mujer que se ha identificado como tía política de Damián Valdez-Galloso, el acusado de asesinar al reguetonero cubano El Taiger, envió un mensaje a la exmanager del difunto artista señalando que el impulso para recoger firmas e intentar cambiar la acusación a su sobrino “no sirve de nada”.

“Quiero aprovechar la oportunidad y mandar un mensaje a Teresa: Si es que escuchas el mensaje este (es posible que si porque la gente en TikTok está que yo abro la boca y salen como jauría, salen como hienas, esperando nada más para hacer críticas)”, comenzó diciendo Evelyn en un video replicado por la cuenta de Instagram Papel en Cara.

“Tere, yo considero que tu trabajo está bueno. Estás haciendo hasta lo imposible para que se haga justicia, pero las firmas no sirven de nada. Aquí los jueces no vinieron a hacer amiguitos. Aquí los jueces no vinieron a aguantar presión de los cubanos, no. Ellos se rigen por las leyes”, expresó.

Además en el video continúa diciendo que “si se demuestra que Damián lleva un primer grado, ok. Pero no porque la gente haga carticas y se ponga a hacer presión. No, Tere, no, estás perdiendo el tiempo y este camino es demasiado largo. Un camino de que tú lo empezaste ahora y me gustaría ver que llegues hasta el final, porque el final es largo, créeme que estamos hablando de años”, fueron las palabras de Evelyn.

Desde el pasado 8 de noviembre personas allegadas a El Taiger crearon una petición de firmas en la cual exigen a la Fiscalía de Miami-Dade que se actualice a asesinato en primer grado los cargos contra Damián Valdez-Galloso, responsable del homicidio del reguetonero cubano.

Teresa Padrón, manager de El Taiger compartió en su perfil en Instagram el enlace a esta petición: “Mi gente por favor vamos a firmar y compartir la petición para que se haga justicia para José”.

En el documento se pide a las autoridades que el cargo de asesinato en segundo grado se cambie a asesinato en primer grado, algo que incluso cuestionó la jueza Mindy S. Glazer en la primera comparecencia del acusado ante la corte donde se le negó la fianza.

“José fue arrebatado de su familia, incluyendo a sus cuatro hijos, en circunstancias brutales y premeditadas. Sin embargo, el cargo actual de asesinato en segundo grado no refleja plenamente la gravedad e intención de este crimen. Esta clasificación minimiza la pérdida sufrida por la familia, amigos y comunidad de José Manuel Carvajal y pedimos que se le responsabilice adecuadamente a Damián Valdez-Galloso”, se lee en la petición.