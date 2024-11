Cubana en EE.UU. comparte consejo para buscar trabajo: "Nunca hablen mal de la compañía actual en una entrevista"

La creadora de contenido Yanet-Atlanta compartió en TikTok una serie de consejos para ayudar a sus seguidores a mejorar sus posibilidades de encontrar empleo en Estados Unidos.

En su video, titulado “No cometas estos errores si estás buscando trabajo”, Yanet enfatiza los errores comunes que cometen muchos al aplicar, especialmente para empleos en lugares como Walmart o Amazon, empresas sobre las cuales ya ha compartido tips en ocasiones anteriores.

Yanet comienza señalando que uno de los errores más comunes es no llenar correctamente la aplicación, ya sea porque el currículum no está actualizado o porque se omite experiencia laboral importante, especialmente aquella obtenida en el país de origen. “Si tú trabajaste con costumer service, ese costumer service sirve lo mismo aquí que en China,” explica, recordando a sus seguidores que toda experiencia cuenta.

Otro de sus consejos clave es mantener un horario disponible al momento de aplicar. Recomienda a sus seguidores que no limiten sus opciones de horario en la solicitud, ya que eso puede ser motivo de descarte inmediato. “Si pones horario cerrado, automáticamente te van a descartar”, advierte Yanet, sugiriendo que es mejor negociar los horarios en la entrevista.

Yanet también señala la importancia de presentarse en persona. Explica que ir al lugar y mostrar interés puede hacer una gran diferencia. Además, recalca que no deben quedarse esperando una llamada, sino revisar constantemente el correo electrónico, incluyendo la carpeta de spam, porque “ya la mayoría de las compañías te van a enviar link para entrevista o te van a enviar las indicaciones por correo”.

Por último, Yanet aconseja no hablar mal de la compañía actual durante una entrevista. Para ella, la clave es ser agradecido, aunque la situación en el empleo actual no sea la mejor. “Recuerden siempre agradecer a la compañía... tú vas a decir que te va todo muy bien y que agradeces todo lo que has aprendido”, comenta, insistiendo en que no mencionar ningún aspecto negativo es fundamental.

Los seguidores de Yanet agradecieron los consejos y compartieron sus experiencias en los comentarios. Una usuaria contó que aplicó a Walmart y logró obtener el puesto: “Apliqué en Walmart y me aceptaron como cajera, aún espero el día de mi entrenamiento”. Otra persona señaló que lleva tiempo aplicando en varias empresas sin éxito y preguntó por sugerencias adicionales. Además, algunos aportaron sus propios tips, como revisar la carpeta de spam en el correo, y otros enfatizaron en la importancia de ir bien vestido a las entrevistas. Como dijo un usuario: “Soy manager de una clínica, y si van con jeans rotos y el ombligo afuera, ya eso es un no”.

Con esta serie de recomendaciones, Yanet-Atlanta busca guiar a sus seguidores para que eviten errores frecuentes y aumenten sus posibilidades de ser contratados. Su enfoque práctico y directo ha convertido sus consejos en una referencia para quienes buscan empleo en EE.UU., y en esta ocasión, se enfoca en esos detalles que parecen menores pero que pueden marcar la diferencia en cualquier proceso de selección.