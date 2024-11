Retiran imagen de Omara Portuondo del aeropuerto de Miami tras críticas

Varios usuarios denunciaron este lunes en redes sociales la colocación de una fotografía de la cantante Omara Portuondo en el Aeropuerto de Miami, la cual fue retirada en pocas horas debido a la controversia.

La periodista Ninoska Pérez Castellón informó en Facebook que la fotografía fue retirada de la terminal aeroportuaria de Miami, “donde nunca debió estar”.

Captura Facebook / Art by Ninoska

Además, agradeció al Comisionado Kevin Cabrera y señaló: “En esta comunidad no hay lugar para el odio ni para promover a artistas que han estado contra el exilio y han aprovechado el martirio del pueblo cubano para su beneficio personal”.

En una publicación anterior, la periodista explicó que Miami “es la ciudad donde más víctimas de la dictadura cubana habitan”.

Captura Facebook / Art by Ninoska

Según Pérez, en el Aeropuerto de Miami, un lugar emblemático para los exiliados cubanos, se colocó una fotografía de Omara Portuondo, hecho que causó gran indignación.

La periodista calificó a la cantante como una “miserable mujer” por su apoyo a Fidel Castro y a la Revolución cubana, recordando además que Portuondo fue una de las firmantes de la carta que avaló el fusilamiento de jóvenes cubanos en 2003.

La imagen, en la que la artista sostiene un Grammy Latino, fue vista como una provocación para quienes han sufrido las consecuencias del régimen.

Pérez dirigió sus críticas a la alcaldesa Daniella Levine Cava y a los comisionados locales, exigiendo explicaciones sobre cómo se permitió un gesto que, según ella, ofende profundamente a la comunidad cubanoamericana.

En la red social X, Pérez señaló que “no hay respeto por las víctimas, esta sicaria del régimen de los Castro en el aeropuerto de Miami. Para esto sirven los Latin Grammys”.

Joel Rodríguez Riverón agradeció en Facebook a los periodistas Nelson Rubio y Ninoska Pérez Castellón, además del comisionado Kevin Cabrera, “que se hicieron eco de la denuncia y contactaron a la administración del aeropuerto”.

Captura Facebook / Joel Rodríguez Riverón

Joel Gato, en la red social X, apuntó: “Llegar al aeropuerto de Miami y encontrarte la imagen de esta señora con un Grammy en sus manos manchada de sangre te dan ganas de vomitar”.

En octubre último, Omara Portuondo celebró su 94 cumpleaños en La Habana, rodeada de amigos y admiradores que le rindieron homenaje.

Con motivo de su aniversario, Portuondo compartió un emotivo mensaje en redes sociales para agradecer las felicitaciones recibidas y aprovechó para desmentir cualquier rumor sobre su retiro definitivo de la música.

"Aprovecho la ocasión para aclarar que ya no haré más conciertos en vivo largos porque me fatigo, y es natural por mi edad. Pero dejo claro que no me retiro de la música. Continuaré con mis grabaciones y otras actividades, que mi edad y salud me permitan", escribió Portuondo en su cuenta de Facebook.

Días antes, Portuoendo fue retirada del escenario del Palau de la Música, en Barcelona, España, cargada en brazos por dos miembros de la Orquesta Failde tras mostrarse desorientada desde el inicio mismo de su presentación en concierto.