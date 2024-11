"Mi felicidad es ver a mi familia bien": Hija sorprende a su papá en Cuba con una lavadora nueva

Un papá cubano recibió una emotiva sorpresa cuando su hija, que vive en Miami y se identifica como @unica_mulatisima_versace en TikTok, organizó la entrega de una lavadora nueva tras enterarse por una vecina de que la que tenía estaba rota.

La joven, que compartió el conmovedor momento en sus redes sociales, explicó que su papá no le había contado nada porque no quería preocuparla. Fue una vecina quien se encargó de alertarla sobre la situación, detallándole que la reparación del equipo no era posible porque la pieza necesaria era difícil de conseguir.

En el video se ve cómo la vecina participa en la sorpresa, llegando a casa del hombre con el pretexto de lavar unas colchas y toallas. Al escuchar que la lavadora no funcionaba, fingió sorpresa, mientras el hombre explicaba que no había podido arreglarla. Entonces, dos personas entraron a la casa con la nueva lavadora, y la sorpresa se desbordó.

“Se acabó el problema de la lavadora”, dijo uno de los hombres al entrar con el electrodoméstico. “Ahí tienes para que laves”, añadió la vecina. El padre, emocionado, comenzó a inspeccionar la máquina, revisando cada botón y detalle mientras sonreía y recibía explicaciones de cómo funcionaba.

“Ellos no dicen nada para no preocuparnos”, escribió la joven en su publicación, que ya suma más de 3,000 likes y cientos de comentarios que resaltan la humildad del padre y el hermoso gesto de la hija.

“Tu papá se ve un hombre muy honrado, mil bendiciones para él”; “Me hiciste llorar. Así son muchos padres, no dicen nada para no preocuparnos”; “Qué satisfacción tan grande poder ayudar a los suyos”, escribieron algunos de los seguidores.

Al compartir el conmovedor momento, esta cubana aseguró que su felicidad radica en ver a su familia bien, y este gesto conmovió a miles que se sintieron identificados con la historia, recordando la importancia de cuidar a los padres y apoyarlos mientras se puede.