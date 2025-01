La Diosa reacciona a su avatar en 3D: "Ya pueden ir haciéndome más flaca"

Vídeos relacionados:

Los artistas y diseñadores de Designs by Cabron sorprendieron a La Diosa en Instagram con varios avatares en 3D inspirados en ella.

Desde el cabello de colores en rosa, morado y verde, hasta los looks de la cantante cubana, trataron de recrear su imagen a detalle.

Lo más leído hoy:

Incluso lograron captar el Cadillac rosa de Dianelys y varias muñecas aparecen posando junto al auto.

La Diosa reaccionó feliz a esta bonita iniciativa, pero algo le preocupa y es que cada avatar tiene la figura de cuando aún no había bajado de peso.

"Ya pueden ir haciéndome más flaca", escribió La Diosa en los comentarios junto a un emoji sonriendo.

No obstante, sus seguidores quedaron fascinados con estas muñecas diseñados en tercera dimensión: “No me gustó.... Me encantó”; “Ya esto escaló a niveles extremos”; “Me encantó el avatar de mi Diosa mi ídola preciosa”; “Todas me gustan mucho”; “La segunda mi favorita, es igualita”, elogiaron algunos.

Otro que tiene su avatar en 3D es el influencer cubano El Kende de Cayo Hueso y sin lugar a dudas es igualito.

También hubo diseño en 3D nada más y nada menos que para Cocodrilín, el cocodrilo que enseña Tekashi 6ix9ine en el lago de su patio.

Preguntas frecuentes sobre los avatares 3D de La Diosa y su evolución artística