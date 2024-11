Cubana responde a críticas por presentarse a Nuestra Belleza Latina: "No me dieron la oportunidad ni de entrar"

Una joven cubana, conocida en TikTok como @laflaki1304, utilizó su cuenta para responder a las críticas que ha recibido luego de participar en las audiciones del concurso Nuestra Belleza Latina.

A través de un video que rápidamente se volvió viral, la joven expresó su sentir tras enfrentar comentarios negativos sobre su apariencia y su decisión de presentarse en el certamen.

“Paren ya con los comentarios y cosas negativas. Yo fui a las audiciones porque me dio la gana, porque era mi sueño de toda la vida”, afirmó con determinación en el video.

La joven explicó que, aunque era consciente de que no cumplía con los estándares de belleza tradicionales, decidió seguir adelante con su sueño: “Yo sabía que no podía, porque no soy perfecta, no soy esa belleza natural que todos quieren que uno sea, pero decidí hacerlo”.

Además, hizo un llamado a quienes la critican para que cesen los comentarios despectivos: “Si yo tuve el valor para hacerlo, sin importarme las críticas de todos ustedes, ¿por qué tienen que estar encima de mí? Déjenme tranquila”.

En el video, también mencionó que no llegó a ser aceptada en el concurso: “No me dieron la oportunidad ni de entrar”, dijo con notable tristeza.

El mensaje de la joven ha generado una ola de reacciones en redes sociales, desde muestras de apoyo hasta nuevas críticas, avivando el debate sobre los estándares de belleza y la importancia de perseguir los sueños sin importar las opiniones externas.