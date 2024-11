Juliette Valle se queda fuera de Nuestra Belleza Latina: "Me voy con un premio mucho más grande"

Juliette Valle no pasó el casting de Nuestra Belleza Latina en Miami, sin embargo, de este momento se llevó algo mucho más importante y preciado para ella: el apoyo incondicional de sus seguidores.

En su Instagram la modelo cubana dedicó unas palabras de agradecimiento a todos los que la apoyaron en este momento.

“La 200. Nunca pensé que un número pudiera significar tanto para mí. El 200 no fue solo mi número de candidata en Nuestra Belleza Latina, se convirtió en mi identidad gracias a todos ustedes. Cada repost, comentario y mensaje me hizo sentir como una reina, no por una corona, sino por el amor de todos ustedes”, escribió Juliette en una publicación.

“Hoy les comparto con el corazón en la mano que no fui seleccionada para entrar a la competencia, pero me voy con un premio mucho más grande: saber que cuento con ustedes, que tengo una comunidad hermosa que me apoya y me inspira a seguir soñando”, añadió la joven.

“Gracias, Cuba, y gracias a todos los que hicieron ruido por ‘La 200 Juliette Valle’. Este no es el final, ¡es solo el comienzo! Los amo”, dijo la modelo que también confesó sentirse agradecida por haber conocido en este espacio a tantas mujeres maravillosas.

Desde que Juliette confirmó que se presentaría al casting del concurso de belleza el apoyo de todos sus seguidores en redes y de la comunidad cubana fue inmediato.