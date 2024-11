Omara Ruiz Urquiola insiste en regresar a Cuba: "Una y otra vez trataré de llegar a mi casa"

La activista cubana Omara Ruiz Urquiola denunció que el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) de Cuba presiona a su madre para inducirla a cometer una ilegalidad en su contra.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, Ruiz Urquiola detalló cómo funcionarios visitaron la finca familiar en Viñales, Pinar del Río, mientras ella se encuentra fuera del país, en un aparente intento por generar pruebas que puedan ser usadas contra ella.

La opositora asegura que este acto forma parte de una estrategia del régimen cubano para silenciarla y deslegitimar su lucha.

"No hace la semana de que estoy en España y ya se atrevieron a intentar confundir a mi madre para que cometa una ilegalidad que vaya en nuestra contra", escribió Omara.

Detalla que su madre se encuentra en perfectas condiciones, pero está siendo sometida a actos de intimidación por parte de las autoridades.

Omara Ruiz Urquiola, quien adquirió la ciudadanía española gracias a la ley que permite a descendientes optar por esta nacionalidad, aclaró que el proceso se realizó de manera completamente legal, respetando tanto las leyes cubanas como las de España.

Facebook Omara Ruiz Urquiola

Además, señaló que evitó acogerse a la Ley de Ajuste Cubano en Estados Unidos a fin de no dar pretextos al régimen para impedir su regreso a Cuba, algo que ha sufrido en cuatro ocasiones.

En su declaración, Ruiz Urquiola subrayó que tiene pleno poder notarial sobre la tierra familiar conocida como "Finca Infierno", situada en el municipio de Viñales, Pinar del Río. "Acaben de aceptar la realidad", sentenció, dejando claro que seguirá luchando por sus derechos y los de su familia.

A pesar de los constantes obstáculos que ha enfrentado, Omara Ruiz Urquiola insiste en su derecho a regresar a su tierra natal. "Una y otra vez trataré de llegar a mi casa", declaró con determinación.

Facebook Omara Ruiz Urquiola

El caso de Omara Ruiz Urquiola pone nuevamente de manifiesto las dificultades y presiones que enfrentan los opositores al régimen cubano y sus familiares.

La situación ha generado indignación entre sus seguidores y activistas que apoyan su causa, destacando el nivel de hostigamiento al que son sometidos quienes levantan su voz contra el sistema.

La activista ha sido blanco de múltiples represalias por parte del régimen cubano, incluyendo la imposibilidad de viajar a Cuba en repetidas ocasiones.

En diciembre de 2022, Omara denunció que le impidieron abordar un vuelo hacia La Habana, en lo que fue su cuarto intento fallido de regresar al país.

En noviembre de 2024, Estados Unidos le negó la visa para ingresar en una beca de la Universidad Internacional de Florida.

La académica disidente aclaró una vez más que ella no se ha exiliado. "A mí no me dejan regresar a Cuba".