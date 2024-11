La Cubana de TikTok arremete contra compatriotas en EE.UU. que minimizan la crisis en la isla

La actriz e influencer cubana Eileen Morales, conocida como La Cubana de TikTok, lanzó una reflexión directa y sin rodeos contra quienes minimizan las dificultades de la vida en Cuba, en respuesta a comentarios que ha recibido sobre sus críticas a la situación en la isla.

"¿Cómo es posible que yo haga un video hablando de la realidad de mi país y salgan tantos cubanos a decirme ‘eso no es tan así’? ¿Qué haces aquí, entonces?", cuestionó Eileen, dejando clara su postura. Con un tono firme, la influencer relató las carencias que enfrentó en Cuba: "Yo sí pasé hambre, miseria, sin refrigerador, con un niño chiquito" y resaltó la dura realidad que se padece en la isla donde "para comer carne de res tenías que hacer algo ilegal".

Eileen lamentó que algunos intenten negar la gravedad de las condiciones en Cuba. "Hay quienes dicen ‘yo nunca pasé trabajo’, pero eso es porque o tenían familias enchufadas o hacían cosas ilegales.

El mensaje también incluyó críticas a la falta de derechos básicos en su país de origen: "En Cuba es ilegal hasta pescar, y si matas una vaca, te meten preso peor que a un violador".

Eileen no solo se defendió de las críticas, sino que también reflexionó sobre su propio proceso de superación en Estados Unidos: "Aquí me he hecho persona, he podido tener mis negocios y ayudar a mi familia. Estoy feliz de vivir en un país donde puedes ganarte la vida honradamente".

El video generó una oleada de reacciones en TikTok. Muchos respaldaron su postura y compartieron experiencias similares. Un usuario comentó: "Así mismo es, en Cuba había que robar para poder sobrevivir". Otro señaló: "En Cuba comí carne, pero nunca sabíamos de qué era, y rezando que no cogieran preso al que se la robaba".

Sin embargo, también hubo críticas, como la de un usuario que comentó: "Cada país tiene sus problemas; no es necesario comparar". Otros, en cambio, destacaron la valentía de Eileen: "Se tenía que decir y se dijo. Gracias por usar tus redes para hablar de la realidad cubana".

El mensaje de La Cubana de TikTok no solo respondió a quienes intentan minimizar las carencias en la isla, sino que también dejó una reflexión sobre la importancia de reconocer las oportunidades y la lucha diaria que supone emigrar.