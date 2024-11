Cardin.Ja lo hace de nuevo: Parodia a Ana de Armas y su romance con el hijastro de Díaz-Canel

El perfil satírico Cardin.Ja, conocido por sus ingeniosas críticas al régimen cubano, ha vuelto a causar revuelo en las redes sociales con un video parodiando las supuestas declaraciones de Ana de Armas sobre su relación con Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente Miguel Díaz-Canel.

La parodia combina humor irreverente, referencias a la política cubana y detalles del mundo de Hollywood.

En el video, la “Ana de Armas” de Cardin.Ja inicia con sarcasmo: “Partía de chismosos, vine a aclarar aquí toda la cagazón en la que estoy envuelta. Como si me importara a mí”.

A lo largo del monólogo, mezcla confesiones ficticias sobre su romance con Anido —a quien llama “Manolín”—, con críticas veladas al régimen cubano: “Él estaba sacando a pasear a su perro, porque dice que le recuerda la forma en que su padrastro y su mamá tratan a los cubanos, como si fueran...”.

La parodia también aborda a Lis Cuesta, madre de Manuel Anido y esposa de Díaz-Canel, de manera burlona: “Mi suegrita preciosa, que ustedes la conocen porque es bastante polémica con el tema de los estropajos. Yo le digo estropaja, mother-in-law, que significa suegra en inglés, porque sé que ustedes no tienen ni idea”.

El humor no se detiene ahí, ya que el personaje aprovecha para narrar de forma hilarante cómo su carrera en Hollywood se cruzó con su vida amorosa: “Imagínense que yo estaba en una etapa que nada más le corría máquinas, desde un número desconocido a Jennifer López cuando empezó con Ben Affleck (Batman). Porque ustedes saben que yo me revolqué con él un tiempito y terminé haciéndole más daño que el pingüino y el Joker juntos”.

“Yo fui a meterle una batidora cubana y él no estaba listo para esa conversación. Niño, casi se me queda sin cervical ese hombre, se me quedó ciego como Dardevil, el otro personaje que él hacía cuando...”, señaló.

La sátira culmina con un ingenioso guiño al régimen y a la controversia que rodea la relación: “Aunque sea postizo, no puedo perder la oportunidad de tener un suegro como este (Díaz-Canel). Ustedes son unos envidiosos, no se metan en lo que no les importa”.

Luego de que la revista española ¡HOLA! confirmara el romance entre Ana de Armas y Manuel Anido Cuesta, las redes sociales se llenaron de memes que critican y parodian la inesperada relación entre la actriz cubana y el hijastro de Díaz-Canel.