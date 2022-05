Críticas a Lis Cuesta por decir que tiene "el corazón en modo estropajo por los agobiantes apagones"

Lis Cuesta Foto © Captura de video de YouTube de RTVE

Lis Cuesta, esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, está recibiendo numerosas críticas tras escribir en su cuenta de Twitter que tiene "el corazón en modo estropajo por los agobiantes apagones".

En medio de la crisis energética que atraviesa el país, con constantes averías en las termoeléctricas que provocan largos apagones en el sector residencial, a la llamada Primera Dama solo se le ocurre decir que sufre por esa situación, como si también la padeciera.

"Me fui, sin dormir, al Meteoro y de ahí a la clausura del festival Cubadisco. Agradezco a la vida mi trabajo: cubanos y norteamericanos abrazados por la música. ¡Una delicia!", expresó.

Muchos cubanos han visto en el tuit una burla y una falta de respeto a la agobiante realidad que viven, cuando día a día sufren el temor de que en cualquier momento les quiten el servicio eléctrico.

Un médico anestesiólogo le pidió que al menos tenga la decencia de guardar silencio.

"Con el tiempo te acostumbras al calor y a los mosquitos y verás que podrás dormir, fuerza Lis", dijo con ironía un joven.

"El corazón en modo estropajo es una frase tan desacertada, que no puedo compararla con nada conocido. Además, dudo mucho que el presidente de un país experimente cortes de electricidad. Aun sin ser Primera Dama, es su esposa", afirmó un usuario de la red.

"¡Aguanta, ahí! ¿Tú, Lis Cuesta, esposa del presidente de un país, que vive en la zona más exclusiva de todas, que por razones obvias tiene que tener seguridad, dices que tienes apagones? ¿Y se supone que te creamos? ¡Gran mentira es esta! ¡Criminal! ¡Te sigues burlando del pueblo!", aseguró otro.

"Tu no tienes corriente… Machi, usted tiene más cara que espalda", comentó un tercero.

"Ya ven, damas y caballeros, que el estropajado corazón de Lis también sufre de apagones", ironizó una joven.

"Esta señora no tiene asesoría, no me cabe en la cabeza que pueda ser tan, pero tan anormal", cuestionó una universitaria.

"¡Ya, mi'ja! ¡Párale un poquito a la falta de respeto hacia el pueblo! No finjas que sufres de apagones, y ¡menos de que trabajas!", demandó una diseñadora cubana desde Sudamérica.

"¿Intenta aparentar que sufre la misma desgracia que el pueblo? Por favor. Respete la dignidad que nos queda. No nos insulte de tal manera", le pidió el usuario identificado como Cubano Post Soviético.

Un internauta preguntó si se trataba de la cuenta parodia. "¿No? ¿En serio? Esta señora se está burlando de todos los cubanos que vivimos en la Isla", afirmó.

"Hace años no sabes lo que es un apagón, no te preocupas por no tener ropa y zapatos para ti y tu familia, ni dinero para comprarlos. Menos te agobia ver tu refri vacío y por saber que no hay forma de que encuentres alimentos. Eres un estropajo indigno, el pueblo cubano es héroe", señaló otro.

"Pobrecita, seguro se pasó el día entero en la cola del pollo, llega a su mansión y se encuentra con un terrible apagón. Cuanto sufren nuestros dueños", expresó un usuario.