"Tu legado nunca morirá": Hijo de Adalberto Álvarez lo recuerda en el día de su nacimiento

El hijo del prestigioso y recordado músico cubano Adalberto Álvarez le dedicó un emotivo mensaje de recordación este viernes, día en que hubiera cumplido 76 años.

Brayan Álvarez compartió un texto en Facebook en el que revela cuánto recuerda a su padre y afirma que seguirá trabajando para continuar su legado.

"Un día como hoy nació este genio que tuve el privilegio de tenerlo a mi lado durante 22 años de mi vida, admirándolo día tras día y tratando de aprender de él en cada momento. Cada año que pasa se nota aún más cuánta falta nos haces, tanto como ser humano como músico para todas las nuevas generaciones que vienen intentándolo", dijo.

"No hay un día en mi vida que no salga a la calle y no me paren para hablar de ti o con mucho orgullo escuche decir a lo lejos: 'mira, ahí va el hijo de Adalberto'. Puedo decir con seguridad que eres, fuiste y serás tan grande que tu legado y tu historia nunca morirán, así que solo me queda felicitarte en el día de tu cumpleaños y darte las gracias por haberme enseñado tanto en la vida. Te amo, papá, espero desde el cielo estés disfrutando de este día", afirmó.

Captura de Facebook / Adalberto Álvarez y su Son

Adalberto Álvarez falleció el 31 de agosto de 2021 por coronavirus, tras varias semanas ingresado en el Hospital Pedro Kourí de La Habana.

Su hijo Brayan, quien desde pequeño estudió música y es un virtuoso pianista, anunció pocos días después que mantendría el legado musical de su padre y trabajaría duro para honrar una responsabilidad que su propio padre le dejó, al asumirá la dirección de su agrupación.

"Sé que estás a mi lado ayudándome y dándome fuerzas para continuar ese inmenso legado del cual quisiste darme la responsabilidad y las riendas para que nunca muera. Hoy lo asumo con gran orgullo y te prometo, papá, que dejaré la vida por tu obra, y aunque tengo sólo 22 años, los mismos fueron a tu lado, viviendo contigo cada día y aprendiendo del Genio y Maestro que eres. Siempre hablaré en presente porque sigues con nosotros en tus canciones y en nuestros corazones", escribió en la cuenta oficial de la orquesta Adalberto Álvarez y su Son.

Su hermana Dorgeris comentó en la publicación: "Así será mi hermano y todos contigo para que el legado de papi nunca muera".