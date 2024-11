Cubana sobre romance de Ana de Armas con hijo de Lis Cuesta: "¿De qué se asombran? Jamás se ha proyectado contra la dictadura"

El destape del romance de Ana de Armas con Manuel Anido Cuesta, hijo de Lis Cuesta, y 'asesor' de Díaz-Canel, se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los cubanos en redes sociales.

La exclusiva de Hola, que confirmó la relación con imágenes de ambos paseando por Madrid, desató una intensa controversia y críticas a la actriz cubana.

Entre las muchas reacciones, se suma un vídeo de la usuaria de TikTok Claudia Amanda (@claudiaamandaaa). “Yo no sé de qué se asombran con el tema de Ana de Armas. Ana de Armas nunca jamás se ha proyectado en contra de la dictadura”, expresó en sus palabras, donde también comentó sobre el silencio de la actriz ante la situación en la isla: “Ella ha podido hacer un video, ha podido usar sus plataformas y ser la voz por toda la gente que están matando dentro de la isla de Cuba, y nunca le ha importado.”

El video generó cientos de comentarios que reflejan un debate intenso. Entre quienes suscribieron la postura de Claudia, un usuario señaló: “Ni siquiera cuando metieron preso al hermano.” Otro escribió: “Ella siempre ha sido parte de la dictadura, esto no sorprende.” Otros se mostraron más duros: “Es un instrumento de la dictadura que necesitan para promocionar turismo”; “Eso se llama traición a la patria, y un día como eso será juzgada.”

Sin embargo, no faltaron defensores de Ana de Armas. Un usuario comentó: “¿Es obligatorio que siendo artista hable de la dictadura? No le da la gana, y ya!” Otro agregó: “¿Por qué esa mala costumbre de exigirle a los demás como si fuésemos jueces?” Incluso algunos consideraron prudente que la actriz no se involucre: “Lo mejor que hace es no meterse en política.”

El destape de su relación con el hijastro y asesor de Díaz-Canel, confirmado por Hola, reavivó críticas hacia Ana de Armas que ya venían de tiempo atrás. Entre ellas, su participación en Red Avispa y sus viajes a Cuba, que para algunos han evidenciado un desinterés por las problemáticas de la isla y una indiferencia con lo que padecen sus compatriotas.