El reconocido cantante cubano Eduardo Antonio está de celebración. Pero en esta ocasión no por ningún estreno musical ni ningún logro profesional, sino porque su esposo Roy García está cumpliendo años.

El Divo de Placetas no ha desaprovechado este día para homenajear al amor de su vida por todo lo alto, y ha querido compartir los detalles de la celebración con todos sus seguidores de Instagram.

Para celebrar a su esposo, Eduardo Antonio le hizo entrega de algunos regalos que tenía preparados para él que venían en bolsas de la exclusiva marca Louis Vuitton. Sin embargo, no hemos podido ver qué artículos de la prestigiosa firma obsequió Eduardo Antonio, ya que Roy prefiere no mostrar sus cosas, como confesó en el video que subió el cantante.

"Yo mis cosas no las enseño que si no luego me las piden prestadas", dijo Roy con sus regalos. Una revelación que hizo después de que se diera cuenta que el propio Eduardo Antonio había aprovechado las compras de cumpleaños para comprarse algunas cosas de la marca Gucci a sí mismo...

Aunque no se ha revelado con exactitud qué artículo de la prestigiosa firma fue obsequiado, las imágenes compartidas en redes sociales muestran el icónico empaque que identifica a la marca.

"Este no es mío. Yo no utilizo nada Gucci. Es la única persona que compra un regalo de cumpleaños y aprovecha para comprarse dos regalos para él mismo", comentó Roy, después de que Eduardo Antonio le entregase las bolsas.

Para cerrar con broche de oro, Eduardo Antonio y su esposo disfrutaron de una cena romántica en un restaurante, donde se captaron momentos íntimos llenos de risas y amor. El cantante dedicó unas emotivas palabras a su pareja, destacando la importancia de celebrar el amor y la vida juntos.

Los seguidores de la pareja no tardaron en llenar las publicaciones con comentarios de felicitación y admiración, destacando el ejemplo de amor y compromiso que ambos representan. ¡Muchas felicidades!