Habla la mujer de Damián Valdez tras filtrarse imágenes del crimen de El Taiger

Ana María Pérez, pareja de Damián Valdez-Galloso, se pronunció tras la filtración de nuevos videos relacionados con el crimen del reguetonero cubano El Taiger.

En las imágenes, compartidas por varios medios de comunicación y redes sociales, se observa a una mujer acompañando a Damián minutos después del asesinato, lo que ha generado especulaciones sobre su identidad.

En un audio difundido por el youtuber Paparazzi Cubano, Ana María Pérez desmintió rotundamente ser la persona que aparece en el video y rechazó cualquier implicación en los hechos.

"Me están acusando de haberlo ayudado a él, de que soy la persona que sale en el video, estoy aclarando que no soy yo", afirmó.

La mujer también aseguró que está comprometida con la búsqueda de justicia, pero señaló que, debido a las restricciones legales, no puede ofrecer más detalles.

"No sé qué pasó, si una persona está presa, lo primero que te dice un abogado es: ‘No hables del caso’. Yo también quiero que se haga justicia. Si lo encuentran culpable, lo tiene que pagar", enfatizó.

Ana María Pérez concluyó su declaración pidiendo que no se malinterpreten sus palabras y reiterando su posición: "Sencillamente no estoy diciendo que lo perdonen, no cambien mis palabras ni las malinterpreten".

El caso del homicidio ha conmocionado a la comunidad cubana en Miami, especialmente tras la publicación de las imágenes del asesinato de El Taiger.

Según reportes previos, el reguetonero fue atacado en el portal de una residencia en circunstancias que aún están bajo investigación. Las autoridades han destacado la importancia de las imágenes para esclarecer los hechos.

En declaraciones recientes, el jefe de policía de Miami aseguró que los videos son clave para entender la secuencia de eventos que aún están bajo investigación.

Damián Valdez-Galloso, por su parte, no asistió a la comparecencia en la corte este 21 de noviembre y se declaró no culpable a través de su abogada.

La difusión de los videos del crimen ha provocado consternación entre los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. Muchos han expresado su indignación por la crudeza de las imágenes y han pedido justicia para el fallecido y querido cantante urbano.

El caso del asesinato de El Taiger sigue en desarrollo, y las autoridades han prometido mantener informada a la comunidad a medida que se esclarezcan los hechos.