Semáforo sin luz provoca accidente en La Habana con un motorista herido

Un semáforo sin luz en La Habana provocó este viernes un accidente entre una moto y un taxi microbús de los conocidos como 'gacelas'. El impacto provocó heridas en el motorista y al momento de la redacción de esta nota se desconoce su estado actual.

El hecho ocurrió en la concurrida intersección de las avenidas 19 y 42, en el municipio Playa, aproximadamente a las 12:30 M.

Foto: Twitter / ASERE YA

El usuario de Twitter ASERE YA relató que el semáforo no tenía electricidad ni tampoco había ningún policía para dirigir el tránsito, como es lo establecido.

"Un muchacho joven venía por 19, siguió recto y la gazella le dio un golpe muy fuerte", dijo.

Según el tuit, el herido quedó tendido en la calle y ningún auto de los que pasaban por su lado lo auxiliaba.

"Los carros no paraban, se ve en el vídeo cuántos pasaron por su lado, estatales y particulares sin atender a los gritos de auxilio, hasta que un alma caritativa se lo llevó para el hospital. La ambulancia llegó 30 o 40 minutos después de que se llevaran al herido, por gusto", detalló.

"Me cuentan testigos presenciales que el muchacho estaba vivo pero ido del mundo, el golpe fue demasiado fuerte. Que Dios ponga su mano y sane al joven", pidió.

Un internauta comentó que en Cuba si se espera por una ambulancia los heridos se mueren en el lugar, y por esa razón, mucha gente comete el mayor error en estos casos, que es mover a un accidentado.

En cuanto a las causas del choque, otro tuitero aseguró que en ese cruce la prioridad la tenía la gacela, porque era la que iba por 42.

"En Cuba la mayoría que maneja motos no saben manejar ni respetan las leyes del tránsito. Eso no quita que es una falta de respeto que no haya policías en todos los cruces que no tienen electricidad por culpa de estos hp", cuestionó.