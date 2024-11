La Mamilover envía carta protesta a Louis Vuitton tras salir a la luz el amorío entre Ana de Armas y Manuel Anido

Luego de conocer el romance de Ana de Armas, imagen de la marca de lujo Louis Vuitton, y Manuel Anido Cuesta, el hijastro de Miguel Díaz-Canel; la filántropa, empresaria e influencer cubana radicada en Miami, Taty Guiribitey, envió una carta protesta a la compañía.

La Mamilover, como se le conoce en las redes sociales, y la familia Guiribitey, incluida su hija Camila, figuran entre los clientes top de la prestigiosa casa de moda francesa Louis Vuitton.

“Les envié una carta y les dije que hasta el día de hoy yo seguía de cliente con ellos, que hasta que no quitaran a Ana de Armas como imagen de la marca conmigo no contaran”, dijo La Mamilover en una entrevista con Alexander Otaola.

“Yo no soy la cliente más importante y Bernard Arnault no va a quebrar por mí, pero van a perder sus buenos millones porque yo sí me gasto dinero en la marca, mucho, mucho, pero mucho, ellos por lo menos esa pérdida la van a tener”, añadió refiriéndose al CEO de la importante compañía.

“Que nos respeten y nos valoren como clientes es importante”, aseguró Taty Guiribitey y explicó que su carta no solo la dirigió a la sede de la casa de modas francesa en Estados Unidos, sino también a la de Europa.

“Tú sabes por qué no quiebran ellos, porque nosotros los cubanos no estamos unidos”, aseveró muy convencida de que la única manera de boicotear a Ana de Armas es esa.

Además de presumir de prendas súper exclusivas de la marca francesa, incluso algunas que nunca han salido al mercado y son piezas únicas, Taty y Camila Guiribitey organizaron el pasado septiembre una elegante recepción en la tienda de Louis Vuitton en Madrid antes del bautizo de la pequeña Alma, y en el verano también estuvieron en el exclusivo castillo de Louis Vuitton, un lugar al que son invitadas personas muy selectas a nivel mundial.