Cumplen 18 años de prisión jóvenes cubanos acusados por el secuestro de la lancha de Regla

Harold Alcalá Aramburu y Maykel Delgado Aramburu, dos de los jóvenes que intentaron llegar a Estados Unidos tras haber secuestrado la lancha Baraguá en La Habana (lancha de Regla), cumplieron este 3 de abril 18 años de prisión en la cárcel del Combinado del Este.

Los primos Aramburu, como se les conoce por sus lazos familiares, fueron condenados a cadena perpetua, lo que según dijo a Radio Martí Danay Alcalá Aramburu, prima de Maykel y hermana de Harold, “es un injusto encierro”.

“No mataron a nadie. Nadie resultó herido”, agregó Danay, hecho que contrasta con la dura condena con la dura condena establecida en la causa 17/03, que juzgó a los jóvenes como terroristas.

En abril de 2003, después de la masiva redada contra disidentes bautizada como la Primavera Negra, los primos Aramburo, junto a otros 8 jóvenes participaron en el secuestro de la lancha Baraguá, que cubría la ruta entre Regla y La Habana Vieja, para intentar llegar a Estados Unidos por una mejor vida.

Desde entonces los dos jóvenes fueron enviados a una celda de castigo, donde han permanecido sin ver el sol durante casi dos décadas, y recibiendo la comida a través de un hueco.

Las extremas condiciones en las celdas de castigo han provocado padecimientos estomacales y dermatológicos en los prisioneros, a los que se les ha negado asistencia médica regularmente y cualquier reducción de la condena o licencia extrapenal.

"Ellos no tenían antecedentes penales, tampoco portaban armas blancas ni de fuego, no mataron ni provocaron lesiones a ninguno de los pasajeros. Ellos no son delincuentes ni son asesinos solo querían prosperar en la vida igual que miles de cubanos han hecho”, dijo Danay Alcalá.

Además de los primos Aramburu, 9 personas participaron en el secuestro de la lancha. Ramón Henry Grillo y Yoanny Thomas González también cumplen cadena perpetua, mientras que otras cuatro personas fueron condenadas a penas de entre 2 y 30 años.

La página más cruel del suceso fue el fusilamiento de los tres jóvenes por el gobierno cubano para enviar un mensaje de terror a la ciudadanía. Sus nombres eran Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac.

La sentencia se tomó de modo rápido y secreto, y sus madres recibieron la noticia de la condena a muerte por fusilamiento un día después de que los jóvenes fueran ultimados a balazos.