Cubana en EE. UU. comparte su emoción por ayudar a su familia en la isla: "Dios sabe con el amor que lo hago"

“Solo Dios sabe que soy millonaria, y no de dinero hablo”. Con estas palabras, Roxi Lopez, una cubana que vive en Estados Unidos, comienza un vídeo donde se le ve empacando paquetes para enviar a su familia en la isla.

En el post que publicó en TikTok, @roxanalopez7242 explicó que, aunque muchos ven a Cuba como un gasto, para ella es un compromiso lleno de amor y esfuerzo.

“Yo sé que hay personas que ven a Cuba como un gasto, pero para mí no. Para mí es algo especial, algo con lo que siempre soñé: ayudar a mi familia. Aunque no les pueda dar a todos por igual, siempre trato de que algo les llegue, cada mes, cada dinerito, cada paquetico de café”, expresó.

Roxi confesó que estos envíos son su forma de mantenerse conectada con su familia, a pesar de la distancia. “Para muchos es poco, para otros es muy barato, pero para mí es demasiado. Dios sabe el amor y el cariño con el que lo hago, y cómo me esfuerzo diariamente para darles todo lo que está en mi alcance”.

Sus palabras tocaron profundamente a su audiencia, especialmente a otros emigrados que saben lo que significa ayudar a sus seres queridos en Cuba. En los comentarios del video, muchos usuarios no tardaron en identificarse con ella. “Te veo y me estoy viendo yo, no hay mayor satisfacción que poder mandar algo a los nuestros”; “Estoy llorando, hago lo mismo que tú. Cada paquete lleva tanto sacrificio, pero también amor”; “Muchos no lo entienden, pero ayudar a la familia en Cuba es lo que me llena el corazón”.

El video de Roxi no solo conmovió con su sinceridad, sino también porque retrata una realidad compartida por muchos cubanos en el extranjero: el compromiso y la felicidad de poder ayudar a los que tanto padecen en la isla.