"¿Para qué me metí en esto? ¡No veo nada!”: El tenso y divertido momento de una cubana en un car wash

Si alguna vez has sentido que entraste a una montaña rusa sin estar listo, vas a entender lo que vivió esta cubana en su primera experiencia sola con amiga en un car wash. Mailendy Conde (@mailendy_conde) compartió en TikTok un momento inolvidable junto a su amiga quien, entre risas, nervios y desesperación, terminó convirtiendo lo que debería ser una tarea sencilla en todo un show viral.

El video, que ya acumula miles de likes y risas en los comentarios, arranca con la conductora visiblemente nerviosa, preguntando cómo manejar el auto dentro del túnel de lavado. "¡Dios mío, tengo la ventanilla abajo, me vas a mojar!", grita mientras intenta seguir las instrucciones de su copiloto. Pero lo mejor llega cuando logra poner el carro en neutro y empieza a sentir el agua y los rodillos: "¡Yo no veo nada! ¡Me da falta de aire, yo no me meto más aquí!", exclama entre risas y jadeos.

La situación es tan caótica que en un momento la conductora suelta frases que ya son un éxito en los comentarios: "¡Lo lavo con un trapo, un cubo y una toalla!" y "¡Me van a arrancar el espejo!" mientras su copiloto no puede parar de reír.

Los usuarios de TikTok no tardaron en reaccionar, y muchos se identificaron con la escena: "A mí me pasó igual la primera vez, pensé que me ahogaba", escribió una usuaria; "Yo prefiero quedarme afuera, me da claustrofobia", comentó otra; y alguien más confesó: "Después de este video, mejor sigo lavando mi carro con un trapito". Por supuesto, no faltaron los que no podían parar de reír: "¡Se me salieron las lágrimas! ‘Mima, se me va el carro por ahí pa'bajo’ ¡es demasiado!”, escribió un seguidor.

Aunque la escena es hilarante, también muestra el estrés real que puede causar algo tan cotidiano como un car wash, especialmente si es tu primera vez. "Primera y última vez que vamos solas", respondió Mailendy en los comentarios, confirmando que las risas vinieron después del susto.

Este video ha hecho que muchos recuerden su primera vez en un túnel de lavado, desde los que entraron en pánico hasta los que decidieron que jamás lo volverían a intentar. Pero si algo queda claro, es que estas dos cubanas convirtieron un momento incómodo en un espectáculo que seguirá sacando carcajadas por mucho tiempo.