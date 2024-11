Hialeah se acerca a tener la President Donald J. Trump Avenue

La ciudad de Hialeah, ubicada en el condado de Miami-Dade, busca el respaldo de los comisionados condales para renombrar una de sus principales arterias, Palm Avenue, como "President Donald J. Trump Avenue".

"Gracias al apoyo del Consejo de la Ciudad de Hialeah, la Palm Avenue, que divide el este y el oeste de la ciudad, ahora se llamará PRESIDENT DONALD J TRUMP AVENUE", dijo el alcalde Esteban Bovo en Instagram.

La propuesta será discutida el 3 de diciembre en la comisión de Miami-Dade, según informó The Miami Herald.

Esta iniciativa, aprobada por los comisionados de Hialeah en noviembre de 2023, refleja el fuerte apoyo de La Ciudad que Progresa, al presidente electo Donald Trump.

La comunidad de Hialeah es mayoritariamente hispana y de tendencia republicana. No obstante, la junta de preservación histórica expresó reservas sobre el cambio de nombre de la avenida.

Esteban Bovo aclaró que no se eliminará completamente el nombre de Palm Avenue y la sección conocida como "Veterans Way" no será afectada. La propuesta busca coexistir con la denominación actual en algunos tramos, incorporando placas con el nuevo nombre.

La aprobación de la solicitud requerirá una mayoría simple en la Comisión de Miami-Dade, aunque las divisiones partidistas podrían influir en el resultado. En otras palabras, la Donald J. Trump Avenue depende de un voto demócrata para quedar registrada en los mapas de la ciudad.

Este tipo de designaciones no es nuevo en el condado. En 2016, Miami Gardens nombró parte de la Northwest 185th Terrace como "President Barack and Michelle Obama Boulevard".

Sin embargo, cambiar el nombre de carreteras administradas por el condado para honrar a funcionarios federales vivos requiere una mayoría calificada de dos tercios.

Hialeah, conocida como un bastión republicano en el sur de Florida, cuenta con una población de más de 221,000 habitantes según el censo de 2023, y es la octava ciudad más poblada del estado.