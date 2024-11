Declaraciones de Teresa Padrón a la salida de la audiencia de Damian Valdez-Galloso en corte

Teresa Padrón, amiga y mánager de El Taiger, informó a la prensa congregada este miércoles a la salida de la corte que la Fiscalía elevará el cargo de asesinato en segundo grado a primer grado contra Damian Valdez-Galloso, único acusado por la muerte del reguetonero.

“Van a subir el cargo a primer grado. Me lo confirmó la Fiscalía. No puedo hablar mucho de lo que hablamos pero sí les puedo decir que van a subirle el cargo", apuntó Teresa, quien precisó que será el 19 de diciembre, en la próxima audiencia, que se haga oficial el aumento de la petición fiscal.

“Me siento super emocionada ahora mismo. Estoy super 'happy'. Lo logramos”, añadió la amiga del cantante fallecido en un fragmento extendido de las declaraciones, subido a YouTube por Urbano Yuri DJ.

Interrogada sobre la significación de ese cambio en la acusación, Teresa respondió tajante: "Esto significa pues que puede tener la pena de muerte".

Teresa insistió en que no podía dar detalles de lo que conversó con la Fiscalía, pero anticipó que tal vez ella y otras personas tengan que testificar.

La empresaria cubana calificó el cambio de cargo como un paso más en el esfuerzo por hacerle justicia a El Taiger, a su familia y a sus hijos.

Sobre la no presentación en corte de Damian por segunda semana consecutiva, Teresa le restó importancia al hecho y dijo que el juez va a firmar una orden para que él esté obligado a presentarse cuando ellos lo determinen.

“Yo no sabía si él iba a presentarse o no, pero no estamos aquí por si él va a presentarse o no.... Estamos aquí porque estamos fajándonos por la justicia que se merece Jose, que él esté aquí o no, no quita ni pone nada", indicó.

"Vamos a seguir luchando y nos vemos el 19 de diciembre", concluyó.

Urbano Yuri Dj, quien estuvo presente en la audiencia -que duró muy poco- indicó que la nueva abogada de Damian hizo varias alegaciones al caso, pero que lo más importante es que, terminando la sesion, Teresa tuvo la citada conversación con la fiscal del caso.

La petición de un aumento del cargo penal se ha convertido en las últimas semanas en una creciente demanda de miles de seguidores del reguetonero y en especial de Teresa Padrón, quien incluso encabezó una campaña de firmas para aumentar la presión sobre las autoridades.

Fue la propia Teresa quien en sus historias de Instagram dio el anticipo hoy del anuncio, poco después de la nueve de la mañana.

"1 grado!!! Dios es grande. Justicia para José", escribió la amiga del reguetonero fallecido.

Tras la modificación del cargo, Damian enfrentaría una acusación que aumentaría la gravedad de la sanción si fuera encontrado culpable del asesinato.

Además de la modificación de asesinato de segundo grado a primer grado, sobre Damian pesan otros dos cargos: manipulación de evidencia y posesión de arma de fuego por un delincuente convicto.

Cargos en escalada: De segundo al primer grado

Fue la jueza la corte criminal de Miami-Dade, Mindy S. Glazer, la primera que -durante la audiencia inicial del acusado- cuestionó por qué no se le imputaba un cargo más grave a Damian, considerando las circunstancias descritas en los registros judiciales.

Según Glazer, parecía que hubo "premeditación”, y se basaba para ello en los eventos que involucraban un disparo en la cabeza seguido de la manipulación del cuerpo de la víctima.

Sin embargo, la fiscalía explicó en ese momento que necesitaban pruebas más contundentes para sustentar la premeditación requerida para una acusación de mayor gravedad.

Video de cámara de vigilancia

Un video de una cámara de vigilancia de una casa cercana a la vivienda de Damian, mostró el momento exacto en que El Taiger fue baleado.

Posteriormente, el presunto agresor arrastró el cuerpo de la víctima y limpió la escena del crimen antes de partir en el auto rumbo a los alrededores del hospital en que dejó abandonado el cuerpo malherido de El Taiger.

Los registros públicos exponen un amplio historial delictivo de Valdez Galloso, que incluye condenas previas por agresión sexual, robo y posesión de armas.

Además, ICE lo detuvo en dos ocasiones, y su último ingreso a prisión terminó en 2020. Desde entonces, vivió en Hialeah como agresor sexual registrado.

Con la fianza denegada desde su arresto, Valdez Galloso permanece detenido mientras se evalúa su futuro judicial.