La divertida reflexión de un cubano por el Día de Acción de Gracias: "No seas papelacero y no digas 'San Guivin'"

El Día de Acción de Gracias no pasa desapercibido para los cubanos en el exilio, quienes han adoptado esta tradición estadounidense dándole un toque único y caribeño.

Este año, un cubano conocido en TikTok por su humor y creatividad, ha compartido un video que se ha hecho viral gracias a su jocosa reflexión sobre cómo algunos pronuncian “Thanksgiving”.

En el video, publicado en su cuenta de TikTok, Billy Ta Lento (@billy_ta_lento), el cubano felicita a sus seguidores con su característico estilo, diciendo: “Oye, feliz Día de Acción de Gracias, Happy Thanksgiving. No seas papelacero y no digas ‘San Guivin’ que hoy no es el día de ningún santo, es el día de dar las gracias. Yo estoy agradecido por la salud que tengo, por mi familia, por las amistades que tengo y contigo, por la pila de likes que me das y lo que descargas”.

La ocurrencia ha arrancado risas en las redes, donde muchos usuarios han compartido el video y comentado sobre las peculiaridades del idioma y el humor cubano.

Además de su comentario humorístico, el creador aprovechó para agradecer a sus seguidores por el apoyo recibido durante el año, demostrando que detrás de las risas hay un mensaje de gratitud sincera.

Su video, cargado de espontaneidad y buen humor, resalta la capacidad de los cubanos para reírse de sí mismos y de las situaciones cotidianas, incluso en un contexto de festividad adoptada.

El clip ha acumulado miles de visualizaciones y comentarios que celebran tanto el mensaje como la pronunciación caricaturesca que retrata a quienes adaptan el inglés al estilo cubano, dejando claro que el Día de Acción de Gracias también puede ser una oportunidad para compartir risas.