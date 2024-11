Daddy Yankee, conocido como uno de los máximos exponentes del reguetón, no solo es un ícono mundial de la música, sino también un padre atento y generoso. Durante un reciente viaje familiar a Nueva York, el cantante aprovechó la ocasión para cumplir uno de los deseos de su hija menor, Jesaaelys Marie, quien llevaba casi dos años soñando con tener una maleta de la prestigiosa marca Rimowa.

El regalo elegido por el intérprete de La Gasolina fue una maleta Rimowa. Un modelo que estaría valorado en 1,200 dólares aproximadamente y contaba con un detalle personalizado para la joven influencer.

Jesaaelys no pudo ocultar su felicidad y emoción al recibir el regalo de su padre, compartiendo un video en sus redes sociales en el que mostraba la maleta. “Estábamos en NYC y papi me regaló mi primera @rimowa Esto lleva en mi checklist como casi 2 años!”. Sus seguidores, encantados con su naturalidad y humildad, no tardaron en reaccionar con comentarios llenos de admiración.

“Te admiro por lo humilde que eres a pesar de tener padres multimillonarios, eres un amor”, comentó una usuaria. Otro seguidor añadió: “Literal pueden darle mansiones, pero ella feliz con una maleta. Me encanta tu forma de ser”. Incluso destacaron su autenticidad al escribir frases como: “Me encanta que dice, llevo una #Rimowa aunque me voy a sentar en una cola del avión”.

El gesto de Daddy Yankee demuestra, una vez más, la cercanía y atención que tiene con sus hijas, quienes lo acompañaron durante el viaje. Además de Jesaaelys, también estuvo presente Yamilete, otra de las hijas del cantante. Este viaje fue una oportunidad para compartir momentos familiares y especiales, reforzando el vínculo cercano que mantienen.

A pesar de ser hija de una de las estrellas más reconocidas del mundo, Jesaaelys continúa ganándose la admiración de sus seguidores por su humildad y manera sencilla de ser. Este detalle, aunque exclusivo, refleja cómo los pequeños gestos pueden tener un gran significado emocional, especialmente cuando son un sueño cumplido.

