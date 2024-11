Ana Paloma, hija de El Taiger, sorprende en redes cantando uno de sus temas: "Esto es pa' ti papá"

Ana Paloma, una de las hijas de El Taiger, sigue acaparando miradas en redes sociales con su carisma y desenvoltura que hacen recordar al reguetonero cubano.

En un video en el Instagram de la niña aparece cantando “Nutella”, la canción que lanzara El Taiger junto a Charly & Johayron.

En un celular se escucha de fondo el tema, mientras Anita seguía con exactitud la parte que cantaba su padre.

La soltura y espontaneidad de Ana Paloma es tal que en los comentarios muchos internautas celebran el que se parezca tanto a su padre.

“Que bella igualita a su papá”; “Cómo anda Joseíta”; “Que hermoso aché tú tienes, eres tan bonita como tus padres pero ese brillo en tus ojos y ese orgullo interpretando sus canciones me da una paz que no te puedo explicar que feliz me hace verte y ver como la música de tu papito es tu refugio Paloma”; “Es el reflejo de su papá. Que Dios la bendiga”; “Tu papá está verdaderamente en tu alma, verte en este vídeo es como ver a tu papi. Me encantas niña bonita”; “Hermosa tu papi decía que eras la más parecida a él en su forma y así es”; “Bella Paloma tu papi desde el cielo te cuida qué linda eres sacaste su carisma”.

Con más de cuatro millones de reproducciones en YouTube, “Nutella” se ha convertido en otro de los temas musicales que escuchan los fanáticos de El Taiger para tenerlo presente.