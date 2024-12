Glamour porque belleza sobra: La Dura se decanta por la elegancia y le llueven los piropos

Escoger un outfit preferido en el Instagram de La Dura se ha vuelto todo un reto, la influencer cubana se ha decantado por el glamour y la elegancia y no hay look que no deje a sus seguidores con la boca abierta.

La esposa de Jacob Forever sabe que belleza le sobra, pero unida al buen gusto se convierten en la combinación perfecta.

Ya sean en amarillo, carmelita, negro o rojo vino, las prendas que ha escogido La Dura para sus últimas publicaciones en redes son todas explosivas.

Los botines, lentes de sol y bolsos de marca han estado presentes, pero siempre en combinación perfecta con sus ropas.

La influencer ha complacido sobremanera a sus fans, pues además de posar para las fotos ha publicado varios videos caminando con ese derroche de seguridad que le da el sentirse bella.

Como ya es costumbre, los piropos no han faltado: “Preciosa siempre”; “Demasiado linda”; “Sin palabras”; “Cada post mejor que el anterior”; “Qué elegancia OMG”; “Es un cierre tras otro”; “Paren todo que llegó la más dura”; “El flow de esta mujer es demasiado”; “Guapa, elegante y con glamour eso no lo tiene todo el mundo”; “Inspiración total”; “Mi amor es ilegal andar tan hermosa por allí”; “Esa cubana es icónica”.

¿Cuál de estos outfits de La Dura fue tu preferido?

Preguntas frecuentes sobre La Dura y su impacto en redes sociales