Rachel Arderi traza su propio camino: "Convirtiéndome poco a poco en la mujer que deseo ser"

Rachel Arderi Foto © Instagram / Rachel Arderi

Aunque le llueven los piropos en cada publicación en Instagram y sus seguidores no paran de propinarle elogios, Rachel Arderi tiene muy claras sus metas, y una de ellas es seguir creciendo como mujer.

La modelo cubana compartió en redes fotos de una de sus últimas salidas con Oniel Bebeshito y en la descripción al post escribió unas palabras que captaron la atención de sus followers.

“Convirtiéndome poco a poco en la mujer que deseo ser”, se lee en la publicación, dejando claro que todavía le faltan cosas por lograr, pero forman parte de su proyecto de vida.

El outfit de Rachel Arderi para la ocasión no pasó desapercibido para sus seguidores. Un vestido rojo de vinilo, ceñido al cuerpo, con escote y sin tirantes, resaltaba muy bien cada una de sus curvas.

“Mango mío”, les escribió Oniel Bebeshito en uno de los comentarios, pero no fue el único que reaccionó a la belleza de la joven.

“Linda Rache, sabes que eres unas de las personas que me inspiró a llevar la vida fitness, lo mejor que he hecho. Espero ahora sí podernos conocer acá. Besitos y bendiciones”; “Hermosa”; “Bellísima”; “Que se cumplan todos tus sueños. Éxitos y miles de bendiciones para ti y para tu familia”, “Vas por el camino correcto”; “Tan linda y tan sencilla”; “Amé como te queda ese vestido, tu elegancia es inigualable, pero este me encantó”; “Hermosa mujer por fuera y por dentro”, le escribieron algunos de sus seguidores.

En algo coinciden muchos y es que a menos de tres meses de haber dado a luz a su hija Mía, Rachel tiene una figura envidiable.

