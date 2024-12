Mueren dos cubanos tras accidente de tránsito en Surinam

Dos cubanos perdieron la vida este sábado tras ser impactados por un vehículo en un accidente múltiple de tránsito en la ciudad de Paramaribo, Surinam.

Los cubanos viajaban en una moto eléctrica por Ringweg-Zuid, la carretera de circunvalación sur de esa ciudad, en la mañana del sábado, cuando fueron chocados por un automóvil, que antes había colisionado con otro, según versiones preliminares publicadas por diarios locales.

Desafortunadamente, el conductor de la moto, un hombre de unos 50 años, murió en el acto a causa de las heridas, mientras que la otra persona fue trasladada de urgencia al hospital, donde falleció más tarde.

CiberCuba no ha podido confirmar aún la identidad de las víctimas.

Portales de noticias de Surinam informaron que en el accidente estuvieron involucrados tres automóviles, además del ciclomotor eléctrico en el que viajaban los cubanos.

Según relataron, el conductor de un Toyota Lexus adelantó al vehículo que tenía delante y el chofer de un Toyota Vitz azul se unió a la maniobra de adelantamiento y también pasó. Los movimientos simultáneos de los autos dejaron poco espacio entre ambos.

Entonces, el conductor del Lexus se desvió hacia la izquierda y chocó contra el carro que iba delante, un Mitsubishi Pajero, cuyo chofer se vio obligado a desviarse más hacia la izquierda y golpeó a la motocicleta con su vehículo.

Debido al impacto, el conductor de la moto giró y se estrelló contra un poste eléctrico, muriendo instantáneamente.

Algunos medios de prensa mencionaron en un inicio a un solo ocupante de la moto, pero otros confirmaron que se trataba de dos personas, y que eran extranjeras.

Publicaciones de cubanos en redes sociales confirmaron la nacionalidad de los fallecidos, aunque no proporcionaron otros detalles sobre su identidad.

Asimismo, lamentaron el deceso de sus compatriotas, que como cientos de miles de cubanos en los últimos tres años salieron de la isla debido a la grave crisis económica y llegaron a otros países en busca de mejores oportunidades de vida.

En un post en Facebook, Pedro García, un cubano residente en Surinam, se condolió de la muerte de sus connacionales: “Ayer perdimos dos por un accidente, lo siento mucho y les brindo mi pésame a las familias”.

García instó a todos los cubanos que viven en ese país a manejar con precaución y alertó que conducir allí es “complicado”.

“Si no nos cuidamos nosotros mismos, nadie nos va a cuidar”, advirtió. “Por favor conduzcan con cuidado que la vida de nosotros aquí no vale nada. La gran mayoría de nosotros viene por un bienestar y ayudar a la familia. La mayoría tiene dolientes y por desgracia no hay regreso después de la tragedia”.

En los primeros meses de este año, se reportaron varios accidentes de tráfico en los que perdieron la vida cubanos radicados en Surinam; en todos los casos, transitaban en motocicletas.

Emir Castro González, de 43 años, natural de Cárdenas, Matanzas, y padre de dos hijos, falleció en febrero, al chocar con una furgoneta en la ciudad de Paramaribo.

Dos semanas después, Gilberto José Mora Ávila, de 29 años, oriundo de Holguín y padre de un niño, también murió por el impacto de su moto contra un automóvil.

En marzo, otro fatal accidente cobró las vidas del matrimonio formado por Enrique Gousson Cabrera, de 52 años, y Margarita Bea Martínez, de 53, ambos de La Habana.

Al cierre de esta información, CiberCuba continúa intentando confirmar los nombres de los fallecidos en el trágico accidente del pasado sábado.

Según la prensa local, el incidente continúa bajo investigación.

