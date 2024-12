Mawell se desahoga sobre situación con sus hijos: "Quizás a veces no los puedo ver por la carrera que llevo"

El reguetonero cubano Mawell ha compartido un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, donde reflexiona sobre la relación con sus tres hijos y las dificultades que enfrenta como padre debido a su ajetreada vida profesional y personal.

En su declaración, el cantante urbano reconoció que no se considera “el mejor padre del mundo”, pero enfatizó que siempre ha estado presente en los momentos más difíciles y ha dado todo lo que ha estado a su alcance por sus hijos.

“Jamás me llamaría el mejor padre del mundo, pero sí he sido padre y he estado en los peores momentos”, expresó Mawell, añadiendo que las demandas de su carrera y sus responsabilidades personales a veces le impiden estar físicamente presente.

El reguetonero también dejó entrever que ha enfrentado situaciones complicadas que considera injustas, aunque aseguró que seguirá luchando por el amor de sus hijos:

“Hay cosas que no merezco ni merecía, y hablo en general, no personal con nadie… pero no me voy a rendir jamás y los amaré por el resto de mis días a mis tres hijos”, afirmó.

Junto a sus palabras, Mawell compartió una imagen con la frase: “Cuando la vida te golpea, solo recuerda que eres el héroe para alguien que te llama papá”.

Mawell / Instagram

Aunque Mawell no especificó el problema que se esconde detrás de sus palabras, su mensaje es un recordatorio de los desafíos que enfrentan muchos padres en el equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y familiares, especialmente en el mundo del entretenimiento, donde los compromisos pueden ser abrumadores.

Sin embargo, el cantante reafirmó su amor incondicional por sus hijos, dejando claro que ellos siempre serán su prioridad.

Preguntas Frecuentes sobre Mawell y su Relación con sus Hijos