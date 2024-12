Teresa Padrón queda fuera del caso de El Taiger: "Me enteré hoy que la madre de uno de los hijos tiene el poder legal"

Teresa Padrón, quien fuera la booking mánager del fallecido reguetonero cubano El Taiger, compartió sorprendentes revelaciones en una entrevista para el programa de YouTube del personaje incógnito Un Martí To Durako.

Durante la conversación, Teresa expresó su asombro al enterarse de que El Taiger ya cuenta con una representante legal en Estados Unidos, lo que implica que ella ha perdido el acceso a información relacionada con el difunto artista.

“Hoy intenté recoger los récords médicos, pero me entero que desde el 22 de noviembre José ya tiene un representante legal”, comentó Teresa, refiriéndose a la fecha en que se estableció esta nueva figura legal.

“Esa persona tiene el derecho de pedir los récords médicos, y yo ya no tengo ese derecho. No pude obtenerlos, pero ellos sí podrán ver las cosas como fueron”.

Teresa explicó que la representante legal es la madre de uno de los hijos de El Taiger, decisión tomada por la corte.

Sin embargo, aclaró que no tiene una relación cercana con esta mujer, a diferencia de Marcel, otro de los antiguos mánager del reguetonero, quien sí parece tener una buena relación con la representante asignada. “Yo no hablo con ella, no lo sé”, afirmó Teresa, señalando la distancia entre ambas.

La situación se suma a la reciente polémica entre Teresa y Marcel, quien también trabajó como mánager de El Taiger. En días recientes, Marcel realizó comentarios sobre Teresa que han avivado la controversia entre ambos.

La entrevista pone de relieve los conflictos legales y personales que persisten tras la muerte del reguetonero, así como los esfuerzos de su entorno para esclarecer y gestionar los aspectos legales que dejó pendientes.

