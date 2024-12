Cubano sobre los apagones: "Somos un país devastado y no es por una guerra"

El nuevo colapso del Sistema Electro-energético Nacional (SEN) en Cuba encendió las redes sociales, donde los cubanos expresan su frustración ante la falta de soluciones efectivas en el gobierno.

Un comentario del usuario J.M. en Facebook refleja el sentir de muchos cubanos: "Somos un país devastado y no por una guerra. Vivimos apagados, no se estudia, no se trabaja y lo peor, las autoridades no plantean ninguna solución radical al problema. Reparar algo que ya no da más, no es solución".

El tercer apagón total en Cuba, ocurrió en la madrugada del 4 de diciembre tras la desconexión de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras. Este suceso evidencia el deterioro estructural y la incapacidad del régimen para garantizar un sistema eléctrico estable.

Captura de imagen en Facebook Canal Caribe

En este sentido J.M. señaló: "¿Por qué ocurre esta desconexión total? Antes se desconectaba la Guiteras y no se desconectaba el SEN. Necesitamos explicaciones avaladas por profesionales, porque por lo visto ya no alcanzan los apagones por déficit de generación, ahora la moda en Cuba es la desconexión total".

Las críticas al régimen apuntan a la necesidad de nuevas inversiones en infraestructura energética, ya que la estrategia actual de “reparar, reparar, reparar” ha resultado insuficiente.

Mientras tanto, los apagones prolongados agravan la crisis económica y social, dejando a millones de cubanos sin electricidad, sin agua, sin internet, sin acceso a servicios básicos y sin respuestas concretas. La población exige soluciones urgentes y menos discursos vacíos desde el gobierno.

