Luto por fallecimiento de conocido transformista en Matanzas

Gran conmoción ha generado en la comunidad artística y LGBTIQA+ de Cuba el fallecimiento de Maya Queen, el icónico personaje creado por el talentoso Juan Luis Prado Serrano, originario de Matanzas.

Desde su infancia, Prado soñaba con el teatro y la danza, dedicando más de dos décadas al transformismo para dar vida a Maya Queen, símbolo de carisma y temperamento, según informó la plataforma “Alas Tensas” en Facebook.

Captura Facebook / Alas Tensas

“El transformismo es un homenaje a la mujer”, solía decir Pardo, quien se inspiró en el artista Sadi y en la figura de su madre, a quien consideraba una reina.

Con tan solo 14 años, comenzó su camino en el transformismo, enfrentando prejuicios y restricciones que en sus inicios lo obligaron a realizar espectáculos a escondidas. Sin embargo, su determinación marcó un antes y un después en la historia del transformismo cubano, indicó “Alas Tensas”.

Maya Queen dejó una huella imborrable en la escena cultural cubana, siendo reconocida con galardones como "Lo Mejor del Año" (2007 y 2008), "Miss Temperamento de la Ciudad" (2013) y Reina en el Miss Cuba International Gay (2017).

Su talento brilló en escenarios como el Teatro El Portazo, El Dicho, Las Ruinas de Matasiete y en espacios emblemáticos de La Habana como El Amanecer y Las Vegas.

Además de su arte, Maya Queen será recordada por su valentía y por ser un símbolo de perseverancia y lucha por la visibilidad de la comunidad LGBTIQA+: “En mi barrio, no muchas personas saben cómo me llamo; sin embargo, todos conocen a Maya”, decía con orgullo.

La partida de Maya Queen deja un vacío irreparable, pero su legado trasciende los escenarios y continuará inspirando a generaciones futuras.

“Descansa en paz. Siempre te recordaremos, Maya Queen, la gran Reina del Temperamento”, apuntó la plataforma.

Las redes sociales se han llenado en las últimas horas de profundos y emotivos mensajes de condolencias.

Apostates Cuba expresó en Facebook: “Ha fallecido Maya Queen, un ícono de la actuación y el transformismo en Cuba. El teatro cubano y la comunidad LGBTIQA+ están de luto. La brillante carrera de Juan Luis Prado y su incansable lucha por la visibilidad y los derechos de las personas LGBTIQA+ han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Recordaremos siempre su talento, valentía y compromiso con nuestra comunidad”.

“Ojalá pudiera devolverte esa sonrisa. Hoy Matanzas llora y el cielo abre sus puertas a una estrella. Me duele tanto no haber podido darte un beso. Gracias por tantos consejos y por apoyarme siempre. Hoy seguiré alzando mi voz en tu nombre. Que Diosito te guarde y guíe, nos volveremos a ver”, señaló Lucero Gc.

Por su parte, Danna García dijo en Facebook: “Descansa en paz mi amor bello, mi padrino, mi madre mi todo, ya no estarás como todos los días, ya no tomaremos más ese café que tanto nos gustaba, ya no habrán más noches de espectáculo ni madrugadas cosiendo los vestidos que te ponías para brillar como la estrella que eres, no sabes cuánto siento tu pérdida”.

Varios artistas del transformismo han fallecido este 2024, dejando atrás mucho dolor y tristeza.

En julio, dijo adiós en La Habana “Paloma Dietrich”, una reconocida y querida transformista cubana con más de 35 años de carrera artística.

Dietrich -conocida como “La Emperatriz” y también como “La Gran Señora”- falleció como consecuencia de un padecimiento renal que no pudo superar.

Conocido en redes como Josh Bellakito, el joven transformista de La Habana falleció en mayo tras una dura lucha contra el cáncer, enfermedad que finalmente lo venció, según las numerosas muestras de condolencias.

Preguntas frecuentes sobre el fallecimiento de Maya Queen y el transformismo en Cuba