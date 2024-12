Un joven cubano se ha vuelto viral en TikTok tras compartir el divertido video donde muestra la reacción de sus padres al verlo sin barba, después de tres años de llevarla. El video ha desatado risas y nostalgia en la plataforma, mientras acumula miles de reproducciones y comentarios.

En el clip, compartido por el usuario @el_yoha10, la madre cubana no pudo contener su sorpresa al verlo sin barba y expresó, con el característico acento cubano: "¿Y por qué tú te quitaste la barba? Ño, asere, mira pa' esto, que este niño se quitó la barba". Por otro lado, el padre reaccionó con orgullo y comentó: "Lindo, así es como tiene que estar, parece que tiene 15 años". Sin embargo, este comentario desencadenó una discusión familiar, ya que la madre replicó rápidamente: "Así no tiene que estar, con la barbita luce más hombrecito".

El intercambio familiar no solo sacó carcajadas, sino que también desató la nostalgia de muchos cubanos por el marcado acento de los padres.

"El acento cubano, por favor", comentó una usuaria encantada. Otro usuario, desde España, escribió: "Amo escuchar el acento cubano, estoy en España y no se escucha ya". Mientras que otro nostálgico agregó: "El acento cubano, qué recuerdos me trae". "Las madres cubanas no tienen filtro" o "El cubano es unico dice que luce mas “deso” y todos la entendimos", son otros de los mensajes que se leen.

El video ha tocado una fibra especial entre la diáspora cubana, recordando las expresiones y el calor de las familias de la isla, demostrando una vez más cómo un gesto cotidiano puede convertirse en un fenómeno viral gracias a las redes sociales.

