Una cubana de Florida llamada Leidy Valle ha conquistado TikTok con sus videos humorísticos en TikTok, donde comparte divertidas reflexiones usando su característica voz en off, como si narrara sus propios pensamientos. Uno de sus últimos videos, titulado "Mis pensamientos cuando el Nissan no coopera", se ha vuelto viral, acumulando miles de reproducciones y reacciones de usuarios que se identifican con la situación.

En el video, Leidy (@leidyvlog) muestra una conversación imaginaria con su carro, un Nissan que aparentemente tiene más problemas que soluciones, pero al que ella no deja de cuidar. Entre frases cargadas de humor y resignación, dice: "Nadie te va a tratar como yo te trato, ¿y cómo tú me pagas a mí? Rompiéndote cada tres semanas. Vengo y te limpio y pagué la membresía del car wash, y tú sabes que no podemos estar en eso. Ninguna necesidad tienes tú de ponerte a hacer ruidos extraños a esta hora, que tú sabes que nosotros no tenemos economía para estar arreglando nada."

La humorista también reflexiona sobre la relación de amor-odio con su auto, asegurando que, aunque lo compró sin saber en lo que se estaba metiendo, ahora le tiene cariño: "Yo sé que tú estás viejo, pero no eres un transportation, eres más que eso. Podemos lograrlo. Ahora viene el invierno y tenemos tiempo de cambiar el cristal de atrás que se puede explotar en cualquier momento."

Leidy, quien ha sabido captar la atención del público con su carisma, creatividad y humor fresco, ha recibido cientos de comentarios de seguidores que se identifican con sus experiencias: "Así está el mío; si ve que guardo 100 pesos, empieza a hacer ruidos extraños."; "Esa misma conversación tengo con mi Volvo todos los días." o "Tuve un Nissan y sufrí más que con un marido mal querido."

Con su estilo único, Leidy Valle continúa ganando popularidad en TikTok, convirtiendo situaciones cotidianas en momentos de risa y conexión con su audiencia. Sus videos no solo reflejan su talento, sino también su capacidad para sacar humor de las dificultades diarias, especialmente las que muchos enfrentan con sus vehículos.

Sin duda, una muestra de cómo las redes sociales pueden transformar lo cotidiano en un fenómeno viral.

