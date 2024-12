Se mantienen los apagones en Cuba por déficit superior a los 1,500 MW

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba anunció para este martes apagones por un déficit de capacidad de generación superior a los 1,500 MW.

El lunes el pronóstico de los expertos se quedó bastante por debajo. Se había previsto una afectación de 1385 MW para la hora pico, y en realidad la cifra alcanzó los 1516 MW a las 6:10 pm.

Lo más leído hoy:

Se afectó el servicio desde las 5:22 am, y no se restableció hasta las 1:28 am de este martes. No habían pasado aún cuatro horas cuando comenzó a afectarse nuevamente, a las 5:05 am.

Según el parte de la UNE, a las 7:00 am la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) era de 1640 MW y la demanda 2100 MW, con 530 MW afectados. Para el horario de la media la afectación debe llegar a los 850 MW.

Se mantienen afectados 3 MW en Artemisa por averías en redes eléctricas provocadas por el huracán Rafael.

En este momento están averiados cuatro unidades de las termoeléctricas Mariel, Santa Cruz, Felton y Renté. Otros cinco de las CTE Santa Cruz, Cienfuegos, Nuevitas y Renté se encuentran en mantenimiento.

Además, están fuera de servicio por falta de combustible 53 centrales de generación distribuida y la patana de Santiago de Cuba, para un total de 461 MW afectados por esta causa.

Las limitaciones en la generación térmica son de 257 MW.

Preguntas frecuentes sobre los apagones y el déficit energético en Cuba