Este 10 de diciembre, Teresa Padrón compartió un sentido homenaje en su cuenta de Instagram recordando al fallecido cantante cubano El Taiger, en el segundo mes de su trágica partida. La publicación incluyó una serie de fotografías del artista, acompañadas de un conmovedor mensaje en el que expresó su dolor y el vacío que ha dejado su ausencia.

“Hoy son 2 meses de tu triste partida, mi negro, qué gran vacío se siente”, escribió la que fue su mánager y amiga. En su mensaje, confesó lo difícil que le resulta aceptar que no volverá a ver ni escuchar a El Taiger: “Se me hace muy difícil entender que ya no te voy a volver a ver, que ya no escucharé tus risas y tus chistes, que ya tu amor y cariño no lo tendré físicamente”.

Teresa compartió su esperanza de reencontrarse con él algún día y pidió por su descanso en paz: “Espero algún día verte en el cielo y le pido a Diosito que estés en un lugar feliz y con mucha paz”. También prometió luchar por justicia en nombre del cantante y cuidar de sus seres queridos: “Pelearé por justicia en tu nombre y daré la cara por ti en tu ausencia. Mi promesa es para siempre”.

Con un final lleno de amor y lealtad, concluyó con un emotivo: “¡Te amo! SIEMPRE JOSÉ”.

La publicación refleja el profundo afecto y compromiso de Teresa con la memoria de El Taiger, recordando no solo al artista, sino a la persona detrás del escenario, y reafirmando su dedicación a honrar su legado.

Tras el trágico fallecimiento del reguetonero cubano El Taiger (José Manuel Carbajal Zaldívar) el pasado 10 de octubre de 2024, su amiga y mánager Teresa Padrón ha emergido como una figura central en la preservación de su memoria y la búsqueda de justicia. La pérdida del artista, quien murió tras recibir un disparo en Miami, generó una ola de dolor y homenajes tanto entre sus seguidores como en la comunidad artística cubana.

A un mes de su partida, Teresa ha recordado en múltiples ocasiones su relación especial con El Taiger. En una publicación reciente, compartió un emotivo video en el que se les ve disfrutando juntos dentro de un auto, destacando que esos momentos son “lo más valioso” que conserva de él. Este tipo de recuerdos ha servido para evidenciar la profunda complicidad y amistad que existía entre ambos.

Además de rendir tributo a su legado, Teresa ha liderado iniciativas para garantizar que el artista sea recordado con el respeto que merece. Adquirió una capilla en el Cementerio de Colón en La Habana para los restos de El Taiger y su madre, demostrando su compromiso con la familia del cantante. Durante una visita a Cuba, acompañó a la hija y abuela del reguetonero en actos conmemorativos, subrayando su papel como apoyo fundamental para los seres queridos de El Taiger.

El impacto de El Taiger en la música urbana cubana ha sido recordado en conciertos y homenajes. Reguetoneros como Dany Ome y Kevincito El 13 le rindieron tributo en un emotivo concierto en noviembre de 2024, reconociendo también el trabajo de Teresa tras bambalinas.

Teresa Padrón también ha mostrado su lucha constante por justicia, prometiendo defender la memoria de El Taiger frente a cualquier adversidad. En una declaración pública, aseguró: “Yo sí voy a defenderte hasta mi muerte, no hay dinero que compre mi lealtad contigo”.

El fallecimiento de El Taiger ha dejado un vacío en la música urbana cubana, pero su legado y la dedicación de Teresa aseguran que su memoria continúe viva en el corazón de sus seguidores y en la historia de la cultura cubana.

