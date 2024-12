Broma se sale de control en La Habana y la policía interviene para calmar la situación

Vídeos relacionados:

El humorista e influencer cubano Joan Rodríguez, conocido en redes sociales como Hurón Verifica, hizo una broma en La Habana que se salió de control y la policía tuvo que intervenir para calmar la situación.

En esta ocasión el joven estaba en el parque frente a la estación de trenes de La Habana conversando y de repente llegó un hombre, con apariencia de loco, y fingió inyectarle algo en el cuello.

Ante las protestas de Hurón, el "agresor" se dirigió en actitud amenazante hacia otras personas, fue entonces cuando el pánico se apoderó de los presentes y todos echaron a correr asustados.

De pronto, apareció otro hombre que formaba parte de la broma y lo tiró al suelo. Pero con lo que no contaban los "actores" era con que dos oficiales de policía llegarían corriendo al lugar.

Aunque al principio parecían no entender que se trataba de una cámara oculta y presumiblemente se molestaron, finalmente no se tomaron a mal el chiste e incluso pareció que les hizo gracia.

Pero justo cuando los agentes llegaban, una mujer se acercó también con un palo y sin que nadie pudiera evitarlo, le pegó en la cabeza al "loco", que estaba bocabajo y e inmovilizado en el suelo.

La mujer fue requerida por Hurón, que discutió con ella muy molesto.

El video puede verse en Instagram, donde ha acumulado más de 12,600 likes en solo dos días.

"Así mismo duermen en la estación", comentó una internauta.

"El único momento útil de los policías en el día y resulta que fue una broma", se burló otra.

"Por lo menos los policías se entretienen en algo más que en pedir carnet, jajaja", agregó otro.

"La tía le echó planazo", se rio un joven.

"Se pasan… es una payasada, no le vi la gracia, la verdad", criticó una muchacha.

"No le vi gracia a lo que hicieron, ustedes no saben cómo son las personas ni cómo reaccionen así a ese tipo de bromas, tal vez hay alguien que le puede dar algo por ese tipo de cosas. Me encantan sus videos, pero así no se juega", coincidió otra.

"El loco. Para los que no pudieron ver el video en YouTube", dijo el humorista.

