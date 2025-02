La Diosa estalla contra Rey El Mago: "Así se levantan mi marido"

No hay cosa que moleste más a La Diosa que levantarse para un día de arduo trabajo y encontrarse a su esposo Rey El Mago frente al televisor desde tan temprano.

La cantante cubana estalló contra su pareja en un video que compartió en Instagram e hizo reír a sus seguidores por su ocurrencia.

Lo más leído hoy:

“Así se levanta mi marido y que nadie te lo cuente, jugando mi amor. Yo no sé el tuyo, pero el mío modela encuero por toda la casa. Cuéntame tú en los comentarios si el tuyo se la pasa postrado arriba de la cama las 24 horas y tú, una mujer luchadora, te levantas, te aseas, te peinas, preparándote para un día de trabajo duro”, se quejó La Diosa.

La Diosa convidó a sus seguidores a hacerse respetar por sus maridos en todo momento: “Si tú eres una diosa tú tienes que tener un dios al lado que te lo haga todo”.

La artista pidió a las mujeres que la siguen que no dejen engañar por los videos que Rey publica en redes cocinando y haciendo los quehaceres de la casa: “Todo eso es mentira”.

En el video se ve a la cantante dando de comer a sus mascotas en el patio y dijo que a Rey no le gustan esos perros aunque aparezca en los videos haciéndose el cariñoso con ellos: “A mí sí me gustan y por eso me gusta él porque los tres son igualitos, tienen la misma cara”.

Después de dar rienda suelta a su enojo contra Rey El Mago durante casi tres minutos de video, volvió al cuarto y cuando lo vio mirándola con una cara que era todo amor y ternura ahí mismo se derritió y se le acabó la molestia.

Preguntas frecuentes sobre la relación de La Diosa y Rey El Mago